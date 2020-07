Getränke-Laster kracht in B 6-Böschung

Umgehungsstraße länger mit Einschränkungen

Ein Getränke-Lastwagen krachte am Freitagmorgen in die B 6-Böschung Höhe Gartenstraße. Foto: Seitz vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (os). Aus noch ungeklärter Ursache ist kurz vor 7 Uhr ein Lastwagengespann auf der Bundesstraße 6 zwischen den Kernstadt-Anschlusstellen Leinstraße und Hannoversche Straße in Fahrtrichtung Hannover nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und in die Böschung gekracht. Der Getränke-LKW rutschte damit in Richtung der Häuser an der Gartenstraße, kam aber nicht bis auf die hinter den Mehrfamilienhäusern liegende Rasenfläche. Auf der verteilten sich dagegen Teile der Ladung - Mineralwasserflaschen eines Herstellers nördlich von Nienburg.

Der Fahrer wurde nur leicht verletzt und konnte selbst aus dem Fahrzeug steigen.

Die Bundesstraße dürfte noch für längere Zeit nur eingeschränkt nutzbar sein. Aktuell wird der Verkehr noch einspurig an der Unfallstelle vorbei geleitet. Zur Bergung des Gespanns ist aber mit einer Vollsperrung zu rechnen, die nach erster Einschätzung der Polizei den halben Tag dauern könnte.

