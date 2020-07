Passant findet Diebesgut im Wald

Einbruch in Werkstatt: Polizei sucht Zeugen

Wulfelade/Büren (r/dgs). Unbekannte Täter drangen in der Nacht zum Dienstag, 7. Juli, an der Straße zwischen Wulfelade und Büren in eine Scheune ein, die als Werkstatt genutzt wird. Sie entwendeten dort Kettensägen, Autoreifen auf Alu-Felgen, diverse Werkzeugkoffer sowie weitere Werkstattausstattung. Zum Abtransport des Diebesgutes müssen die Täter in jedem Fall ein Fahrzeug genutzt haben, vermutet die Polizei.

Noch am Abend des gleichen Tages meldete sich ein Zeuge, der Kettensägen, Autoreifen und anderes Werkzeug in einem Waldstück zwischen Mariensee und Basse gefunden hatte. Eine Überprüfung der Polizei ergab, dass es sich dabei um das Diebesgut aus Büren handelte.

Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die in der fraglichen Tatzeit an der Bürener Straße oder an der Wasserstraße zwischen Mariensee und Basse ein auffälliges Fahrzeug beobachtet habe. Sie können sich auf dem Neustädter Kommissariat unter Telefon 05032/9559-115 melden.

