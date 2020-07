„Keine Zeit für Pessimismus“: Kulturforum startet in neue Saison

Karten in begrenzter Zahl nur im Vorverkauf ab 1. August

Freuen sich auf die neue Saison: Petra Baldin und Peter Lampe vom Kulturforum. Foto: Gade-Schniete

Neustadt (dgs). Das Team des Kulturforums blickt mit Optimismus auf die neue Spielsaison. „Wir gehen davon aus, dass ab September wieder in der Mensa der KGS gespielt werden kann“, erklärt Peter Lampe. Allein 140 Abonnenten sorgen für ein sicheres Gefühl beim Veranstalter. Lampe rechnet darüber hinaus wegen der geltenden Abstandsregeln mit weiteren 50 bis 60 Karten im freien Verkauf. Als erster Gast tritt übrigens am 19. September Matthias Brodowy mit dem passenden Titel „Keine Zeit für Pessimismus“ auf. Der Vorverkauf startet am 1. August.

Insgesamt herrsche bei vielen Kulturveranstaltern „Totengräberstimmung“, berichten Lampe und seine Teamkollegin Petra Baldin. Mit den Auftritten der Kabarettisten Nikita Miller im Juni und Chin Meyer am gestrigen Freitag in der KGS-Freilufthalle konnte das Kulturforum die laufende Saison ohne große Einbußen abschließen. Die Besucher hätten das Angebot im Freien gut angenommen, im Nachhinein betrachtet, hätte man vielleicht sogar noch mehr als 180 Zuschauer unterbringen können, so Lampe.

Inzwischen sind die Corona-Regeln weiter gelockert worden und Veranstaltungen mit bis zu 500 Teilnehmern zulässig. Das Kulturforum hat der Region Hannover ein stimmiges Hygienekonzept vorgelegt. Danach finden rund 200 Zuschauer mit Abstand in der KGS-Mensa Platz.

Alle Verträge mit den Künstlern seien bereits im Vorjahr abgeschlossen worden, sagt Lampe. Diese seien froh, nun endlich wieder vor Publikum auftreten zu dürfen. „Viele kommen gern zu uns“, berichtet Lampe und verweist auf die Besucherzahlen. Rund 250 Zuschauer zählte das Kulturforum im Durchschnitt bei seinen Veranstaltungen. Zuschüsse seitens der Stadt gibt es nicht. Mit 70 Prozent sind die Künstler jeweils an den Einnahmen beteiligt, 30 Prozent bleiben beim Kulturforum, zuzüglich der Einnahmen durch den Getränkeverkauf. „Damit können wir es stemmen“, sind die Veranstalter überzeugt.

Das Programm:

Neu im Programm des Kulturforums ist auch die Anfangszeit: Künftig beginnen die Veranstaltungen bereits um 19.30 Uhr. „In einer Umfrage haben sich zwei Drittel unserer Gäste dafür ausgesprochen“, sagt Lampe.

Nach Matthias Brodowy am 19. September folgt am 2. Oktober Markus Barth - nicht zu verwechseln mit seinem berühmten Namensvetter Mario Barth - „denn niemand verzweifelt so sympathisch an der Welt“ wie er, meinen Kritiker. Mit „Lach- und Machgeschichten“ ist am 6. November das Kabarett-Theater Distel zu Gast. Es folgt, einmal ausgefallen, Frederic Hormuth mit „Bullshit ist kein Dünger“ am 20. November. Immer wieder gern gesehen: Thomas Reis, der am 5. Dezember nicht nur mit den Deutschen abrechnet, sondern auch mit den Österreichern und Amerikanern und vielem mehr. Den Jahresüberblick übernimmt am 16. Januar der telegene Florian Schröder. Michael Feindler, der als „Freigeist des politischen Kabaretts“ gilt, kommt am 12. Februar. Am 12. März ist die Schweizerin Lisa Cantena beim Kulturforum und berichtet vom geheimnisvollen Panda-Code. Den Abschluss übernimmt „respektlos und provokativ“ das weibliche Duo „Suchtpotenzial“ und sorgt dabei für „Sexuelle Belustigung“.

Karten nur im Vorverkauf und in begrenzter Zahl gibt es bei der Famila-Info oder per E-Mail: kartenreservierung@kulturforum-neustadt.de.

