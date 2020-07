Corona-Bedingungen für Jubiläumslauf unwürdig

Steinhuder Meer Lauf erst wieder 2021

Poggenhagen (r/os). „Den 40. Steinhuder Meer Lauf hatten wir uns eigentlich anders vorgestellt“, sagt der TSV-Vorsitzende Hartmut Strecker. Derzeit gibt es erste Lockerungen in den Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie - auch in Sachen Sportbetrieb. Trotzdem haben die Verantwortlichen beim TSV Poggenhagen sich am Mittwochabend für die Absage des für den 6. September geplanten Laufes entschieden.

„Das Corona-Virus ist längst noch nicht besiegt und wird unser Leben auch noch über einen längeren Zeitraum beeinträchtigen“, ist Strecker überzeugt. „Der Gesundheit aller Teilnehmer, Helfer und auch Zuschauer sind wir verpflichtet.“

Nach Abstimmungen mit dem Zeitnehmer hat der Vorstand entschieden, den Lauf nicht unter den nötigen Einschränkungen stattfinden zu lassen. Neben maximal 200 Startern, die alle Masken auf den ersten Metern hätten tragen müssen, wäre auch nach dem Zieleinlauf nur die direkte Abreise geblieben. „Das ist für uns nicht der passende Rahmen für diese runde Wiederholungszahl“, sagt Strecker. „Wir hoffen auf das Verständnis der Läufer. Hoffentlich kann der Jubiläumslauf dann im September 2021 stattfinden.“

