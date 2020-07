Rabe flutet Rattenlöcher am Bahnhof - sieben flüchten

"Situation ist so nicht hinnehmbar"

Diese Ratte verließ als eines von sieben Tieren die Bauten am Bahnhofsgebäude. Fotos: Seitz

Ratsherr Matthias Rabe hatte die zahlreichen Löcher im Beet am heutigen Mittwochmittag geflutet. vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (os). "Da, noch eine!" Matthias Rabe hat das Jagdfieber gepackt. Der Ratsherr und Ortsratsvertreter ist in den vergangenen Tagen mehrfach angesprochen worden, dass sich Ratten auch tagsüber am Bahnhof tummeln. Nach wie vor ist der Restmüllcontainer eines Pizza-Lieferanten Dreh- und Angelpunkt des Nager-Auftretens. Der Entsorgungsbehälter macht - besonders für seinen öffentlichen Standort - keinen guten Eindruck. Müll liegt nicht nur darin, sondern auch unter dem Container, wahrscheinlich von Ratten durch das Abflussloch im Boden gezogen.

Im Beet neben dem Bahnhofsgebäude zeugen auch weiterhin zahlreiche Löcher von einer intensiven Unterwanderung. "Die Falle ist ja schon wieder weg", hat Rabe festgestellt. Vier Wochen lang war eine elektrisch arbeitende Falle einer Spezialfirma neben dem Restmüllbehälter aufgestellt. "Der Erprobungszeitraum ist aber zu Ende", hat der Ratsherr auf Nachfrage bei der Stadt erfahren. "Dass jetzt nichts mehr weiter unternommen wird, kann aber auch nicht sein. Das ist nicht hinnehmbar", stellt er fest.

Am heutigen Mittwoch schritt er dann zur Tat. Rund 500 Liter Wasser ließ er mit einem Schlauch in die Gänge laufen, das zeigte schon nach wenigen Minuten Wirkung. Sieben Ratten, darunter mindestens ein mächtiges Exemplar verließen die voll laufenden Löcher und flüchteten in unterschiedliche Richtungen. Dauerhaften Erfolg dürfte aber auch das nicht haben.

Die Spezialfirma hat noch weitere Fallen in der Stadt aufgestellt. Eine davon in der Mittelstraße. Nur diese Falle hat in den vergangenen vier Wochen 104 Mal ausgelöst. Die am Bahnhof dagegen nur zwei Mal. "Ist ja klar, wenn direkt daneben ein Fünf-Gänge-Menü wartet", sagt Rabe. Um das üppige Nahrungsangebot für die Zukunft nicht mehr zugänglich zu machen, hat er nun in Absprache mit Abfallentsorger aha einen Blindstopfen besorgt. Der soll das Loch im Container so minimieren, dass tatsächlich nur noch Flüssigkeit abläuft, die Nager aber nicht mehr hinein kommen.

Eine Antwort der Stadtverwaltung, wie es am Bahnhof weitergehen soll steht noch aus.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1113 vom 11.07.2020