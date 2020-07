Standesamt?bittet zum Verzicht auf Konfetti

Wer Reis und Papierschnipsel wirft, muss diese auch entfernen

Neustadt (r/tma). Nach der Eheschließung ist Freude von Freunden und Angehörigen nicht ungewöhnlich, doch am Standesamt hatte diese in den vergangenen Wochen einen unglücklichen Nebeneffekt.

So mussten Mitarbeiter der Stadtverwaltung immer wieder Konfetti und Reis in großen Mengen im Umfeld des Standesamtes an der Theodor-Heuss-Straße aufsammeln. Die Verwaltung weist in einer Mitteilung daher explizit darauf hin, dass das Werfen von Reis, Konfetti und ähnlichen Kunstmaterialien im Bereich des Standesamtes verboten ist.

Die Brautpaare mit Termin werden gebeten, ihre Gäste im Vorhinein zu informieren, nach der Trauung keine Konfettikanonen abzufeuern, Reis zu werfen oder das Umfeld mit ähnlichen Materialien zu verschmutzen. „Als Ersatz und toller Fotohintergrund können beispielsweise Seifenblasen benutzt werden“, empfiehlt Stadtsprecherin Nadine Schley.

Sollte eine Gesellschaft dennoch entscheiden, etwas zu werfen oder anderweitig Müll produziert, ist sie für die umgehende Entfernung zuständig. „Wir würden es bedauern, den Brautpaaren sonst gegebenenfalls die Reinigungskosten in Rechnung stellen zu müssen“, so eine Mitteilung aus dem Standesamt. „Bitte bedenken Sie auch, dass jede Traugesellschaft ein sauberes Ambiente nach dem Ja-Wort verdient hat.“

