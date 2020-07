Stadtmeisterschaft wird jetzt virtuell ausgespielt

Ab Halbfinale mit Live-Übertragung - vorher "nur" online

Organisationsteam der eSMS: Nils Sellin (v.li.), Pascal Nowek, Alexander Steinbrenner und Maxi Bartling haben sich einiges überlegt, es fehlt auf dem Foto Pepe Heißmeyer.

Mariensee (os). Wenn am Sonntag, 12. Juli, um 15 Uhr die Fußball-Stadtmeisterschaft (SMS) beginnt, tut sie das zwar nach dem ursprünglichen Zeitplan, aber alles andere als geplant. Ganz ohne Fußball sollten die beiden, für das traditionelle Turnier eingeplanten Wochen aber auch nicht vorbei gehen. Dieser Meinung waren zumindest Alexander Steinbrenner und vier seiner Mitspieler aus der 1. Herren des eigentlichen Gastgebers TSV Mariensee-Wulfelade (MaWu). Deshalb wird die SMS nun über das PC-Spiel „Fifa“ ausgetragen.

„Alle 13 Mannschaften, die in Wirklichkeit angetreten wären, haben auch für das virtuelle Turnier zugesagt“, berichtet Steinbrenner hocherfreut. Jeweils zwei Spieler pro Team treten in der Gruppenphase in kurzen, jeweils sechs Minuten langen Hin- und Rückspielen an. Ab der KO-Runde wird dann im Modus „Best-of-three“ gespielt.

Zwischenzeitlich wurden die Gruppen ausgelost (siehe unten). „Weil wir ja noch nicht so genau wissen, wer jeweils für seine Mannschaft antritt, dürfte der Ausgang der virtuellen Stadtmeisterschaft recht offen sein“, glaubt der Mit-Organisator. Ausrichter ist anders als bei einer wirklichen SMS aber nicht der TSV Mariensee-Wulfelade. „Wir übernehmen das als 1. Herren“, erklärt Steinbrenner. Weil es keine Antrittsgelder gibt, finanziert das Team den Ablauf aus der Mannschaftskasse.

Von Sonntag bis Freitag der ersten Woche gibt es jeweils zwei Vorrunden-Partien pro Tag. Am Samstag und Sonntag in der Turniermitte werden jeweils vier Spiele absolviert, am 20. Juli folgen die beiden letzten Vorrunden-Paarungen.

Auch das Viertel-Finale wird wie die Vorrunden ausschließlich online ausgetragen. Ab dem Halbfinale sollen dann auch Fans eine Möglichkeit der Teilhabe bekommen: Die Partien werden im Event-Center THEBOLZ in Hannover gespielt und live übertragen. Das gilt natürlich auch für das Spiel um Platz drei (15 Uhr) und das Finale (16 Uhr), beide terminiert für den 25. Juli. Um 16.30 Uhr soll es dann auch eine Siegerehrung geben. „Der Pokal hat Controller-Form“, verrät das Orga-Team schon jetzt.

Eröffnet wird das Turnier mit der Partie zwischen STK Eilvese und TSV Otternhagen. Im zweiten Spiel des Abends greifen die Gastgeber selbst ein, für den TSV MaWu sitzen dann Daniel Lagerbauer und Maxi Bartling am Rechner. Die Ergebnisse der Online-Phase und weitere Infos gibt es auf dem Instagram-Account der Mannschaft unter tsvmarienseewulfelade_1.herren.

Gruppe A

STK Eilvese

TSV Otternhagen

SV Esperke

TSV Poggenhagen

FC Mecklenhorst

Gruppe B

TSV Mariensee-Wulfelade

SG Mardorf-Schneeren

FC Wacker Neustadt

SV Eintracht Suttorf

Gruppe C

TSV Mühlenfeld

TV Mandelsloh

TSV Bordenau

SV Germania Helstorf

