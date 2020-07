Kernstadt-Umwelttag soll im Herbst nachgeholt werden

Ortsrat und #Plastikkollaps kooperieren

Heinz-Günter Sala (v.li.), Jürgen Schart, Wiebke Freytag, Jürgen Matschonat und Matthias Rabe organisieren den Umwelttag. Foto: (r).

Neustadt (os). Als voraussichtlichen Termin haben die Organisatoren den 10. Oktober ins Auge gefasst. An diesem Samstag soll nachgeholt werden, was Corona-bedingt im März nicht stattfinden konnte: die zweite Auflage des Umwelttages in der Kernstadt. Dazu sollen wieder viele Einwohner zusammenkommen, Müll liegt jedenfalls in Massen herum, wie die Gruppe #Platikkollaps bei ihren jüngsten Einsätzen immer wieder feststellen musste.

„Sofern die rechtlichen Rahmenbedingungen es zulassen, wollen wir dann sammeln“, sagt Sven Schaperjahn von #Plastikkollaps. Die Initiative hat sich mit Ortsrats-Mitgliedern zu einer Kooperation zusammengefunden. Das politische Gremium hatte 2019 das erste Aufräum-Event ausgerichtet. Mit den damals beteiligten Grundschulen waren mehr als 1.000 Personen aktiv geworden und hatten die Kernstadt von achtlos weggeworfenem Müll befreit.

Wie schon beim ersten Umwelttag hoffen die Ausrichter auf so viele Beteiligte, dass jeweils Gruppenweise in verschiedene Bereiche der Kernstadt ausgerückt werden kann. „Wichtig ist, dass wir erstmal einen Termin haben“, sagt Ortsrats-Mitglied Matthias Rabe. „Hinterher soll auch wieder zusammen gegrillt werden, das hängt aber von den Umständen ab.“ Nach seinen Worten werden für die Versorgung der Teilnehmer wieder Sponsoren gesucht, aber auch Fahrzeuge für den Transport werden benötigt. Nach den Sommerferien soll es ein weiteres Planungstreffen geben. „Dafür hat jeder schon seine Aufgaben“, sagt Rabe. Er freut sich vor allem über das Engagement von #Plastikkollaps. „Schön, wenn sich neben uns Politikern auch freiwillige Helfer finden“, so das Ortsrats-Mitglied.

Ausgabe-Nr. 1113 vom 11.07.2020