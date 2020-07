Hanebutts Engagement um Handwerks-Nachwuchs preisgekrönt

Kultusminister honoriert besonders verlässliche Ausbildung

Pädagogin Kristina Schwarz (v.re.) erklärt Wiebke Osigus, Grant Hendrik Tonne, Karl-Wilhelm Steinmann und Sebastian Lechner das Ausbildungskonzept im Unternehmen von Heiner Henning und Henning Hanebutt. Foto: Seitz vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (os). „Was vor Ort gut gemacht wird, soll deutlich mehr in den öffentlichen Blickwinkel gerückt werden“, sagte Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) am Dienstag - und machte gleichzeitig einen weiteren Schritt in diese Richtung. Bei der Verleihung der „Niedersächsischen Auszeichnung für besonders verlässliche Ausbildung 2020“ hob Tonne hervor, wie wichtig es sei, für das Thema „duale Ausbildung“ zu werben. In der Kategorie „Handwerk“ gewann die Dachdeckerei Hanebutt den Preis. Damit wird das Engagement des Traditionsunternehmens gewürdigt, junge Menschen ans Handwerk heranzuführen. Der Preis, der Im Beisein der örtlichen Landtagsabgeordneten Wiebke Osigus (SPD) und Sebastian Lechner (CDU) verliehen wurde, ist mit 1.000 Euro dotiert, die sollen wieder in Ausbildungsbelange investiert werden.

Der Kultusminister zeigte sich nicht nur begeistert von der Tatsache, dass mit Kristina Schwarz eine Pädagogin eigens für Ausbildungsbelange eingestellt wurden. Besonders das Projekt „Tragwerk“, mit dem das Familienunternehmen Schülern Nachhilfe anbietet, wenn sie von ihren Lehrern empfohlen werden, nötigte Tonne Respekt ab. Auf Seiten der Dachdecker ist das an keine Gegenleistung gebunden - ausgenommen einige vorher feststehende Regeln. Das Hanebutt-Engagement in Sachen Berufsnachwuchs wird auch entsprechend verbreitet, etwa über die bei Jugendlichen häufig genutzte Plattform Instagram. Praktikums-Angebote, die eigene Ausbildungswerkstatt, viel betriebsinterne Unterstützung - ob fachlich oder menschlich - runden das „Paket Ausbildung“ im Hause Hanebutt ab.

Auch wenn für das ab August beginnende Ausbildungsjahr schon sechs Plätze bei den Dachdeckern und zwei für Zimmerer vergeben sind, würde das Unternehmen noch weitere Azubis einstellen. Plätze bieten sich aber auch in anderen Handwerksbetrieben. Wie Handwerkskammer-Präsident Karl-Wilhelm Steinmann im Rahmen der Preisübergabe sagte, sind im Bereich der Handwerkskammer Hannover noch mehr als 800 Ausbildungsplätze in unterschiedlichen Gewerken zu haben.

Längst haben sich die Gehaltgefüge geändert, dafür hat auch Unternehmer Henning Hanebutt ein gutes Beispiel: „Wir haben eine Auszubildenden, der vorher Architektur studiert hat. Als Geselle verdient er künftig aber mindestens dasselbe, was ein Bachelor als Architekt bekommt.“

Auch solche Informationen - findet nicht nur Kultusminister Grant Hendrik Tonne - müssen viel mehr ins öffentliche Bewusstsein rücken.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1113 vom 11.07.2020