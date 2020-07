Erster Angriff auf städtischen Blitzeranhänger

"Karin" blitzt ab heute in Evensen

Evensen (os). Der städtische Blitzeranhänger "Karin" steht seit dem heutigen Dienstagmittag wieder für den Rest der Woche an seinem ersten Standort an der Landesstraße 193. In der Ortsdurchfahrt sind 50 Stundenkilometer erlaubt. Noch bis Montagmorgen wird dort geblitzt. Beim ersten Einsatz des Messgerätes hatte es 84 Autofahrer erwischt, darunter einen mit Tempo 111 innerorts. Bei der zweiten Messung in Evensen stieg die Zahl der Verstöße sogar auf 132.

In der vergangenen Woche stand "Karin" an der Landwehr zwischen Königsberger Straße und "Kleiner Tösel". Dabei wurden rund 300 Fahrzeuge geblitzt, die deutlich schneller als die vorgeschriebenen 30 Stundenkilometer waren. Ob es ein "erwischter" Verkehrsteilnehmer war, der sich danach an dem Geräte vergriff, ist aber noch unklar. Am Sonntag wurde der Anhänger mit einer Bierflasche beworfen - offensichtlich gezielt auf das Fenster, hinter dem die Kamera sitzt. Der Messanhänger hielt aber stand und funktionierte auch ordnungsgemäß weiter. Auch die nach dem Angriff erfolgten Messungen zu schneller Fahrer haben klare Fotos geliefert.

Das 175.000 Euro teure Gerät der Firma Jenoptik soll in hohem Maß vandalismussicher sein. Zur Sicherheit wird die Scheibe nach einem kleinen Schaden im unteren Bereich aber in der kommenden Woche ausgetauscht. Erst danach steht die Schadenshöhe fest. Da für das Gerät eine Versicherung besteht, die Vandalismus einschließt, sind die Reparaturen gedeckt.

