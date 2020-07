Ortsdurchfahrt wird "plötzlich" erneuert

Vollsperrung von Mittwoch auf Donnerstag

Averhoy (r/tma). Es kommt auch für die Verwaltung plötzlich: An der Averhoyer Straße werden in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 8. bis 9. Juli, beschädigte Stellen saniert. Die Oberfläche wird dafür abgefräst und als neuer, durchgängiger Belag aufgebracht. An der Ortsdurchfahrt gibt es eine Vollsperrung.

Die Arbeiten beginnen gegen 20 Uhr und werden um 5.30 Uhr des Folgetages abgeschlossen sein. Der Verkehr wird über Basse, Mariensee, Wulfelade, Mandelsloh und Helstorf umgeleitet. Auch über die Verbindung Otternhagen, Scharrel und Metel kann das Baufeld weiträumig umfahren werden.

Die Arbeiten übernimmt die Straßenmeisterei Berenbostel im Auftrag der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr (NLStBV).

