Mit „Coffee-to-go“: Begegnungscafé der Diakonie geht nun spazieren

Ehrenamtliches Angebot empfängt etwa 70 Gäste mit Kindern

Dieter Jaehnke (vorne li.) und Janet Breier (vorne re.) stoßen symbolisch auf den Anlauf des mobilen Begegnungscafés an, bevor sie sich mit den Ehrenamtlichen absprechen. Foto: Maibaum

Neustadt (tma). Ende 2015 hat die Diakonie das „Familien-Café Vielfalt“ aufgrund der Flüchtlingswelle ins Leben gerufen. Jeden Montag haben sich Einheimische mit Familien mit Migrationshintergrund getroffen und tauschten sich aus. Durch die Corona-Krise musste das Projekt lange pausieren, aber inspiriert von dem Gastronomievorbild laden die Veranstalter ab Montag, 6. Juli, frei nach dem Motto „Coffee-to-go“ zu Spaziergängen ein.

Normalerweise erwarten die Koordinatoren Janet Breier und Dieter Jaehnke etwa 70 Erwachsene mit 30 Kindern im Haus der Kirche an Liebfrauen, doch dies lasse sich nicht mit einem Hygienekonzept vereinbaren. „Die Vielzahl mit dieser Quirligkeit können wir nicht verantworten“, unterstreicht Breier. „Wir müssen und möchten aber wieder in Kontakt kommen.“ Daher treffen sich Gäste und Ehrenamtliche nun wieder montags ab 15 Uhr am Mitarbeiterparkplatz vor dem Gebäude und werden nach kurzer Registrierung zusammen los geschickt. Mit Mund-Nasen-Schutz und Mindestabstand sollen immer eine Gastgruppe mit einem Ehrenamtlichen unterwegs sein. Auf Wunsch gibt es noch einen Mehrwegbecher mit Kaffee oder Tee als Verpflegung dazu

Als Ziele für die Spaziergänge sind erstmal Amtsgarten und Leutnantswiese vorgesehen. „Das kann dann natürlich auch erstmal das Thema sein“, erklärt Breier. „Wir nehmen auch wahr, dass die Gäste sehr viel Gesprächsbedarf haben.“ Die Koordinatoren würden in der Corona-Zeit häufig von ihrer „Stammkundschaft“ hören, das Café jetzt in anderer Form wieder aufleben zu lassen, sei nach langer Ideensuche der beste Kompromiss für alle Seiten. Alle Helfer würden die ausgefallenen Aktionen bedauern, wollen aber schnell wieder loslegen, um keine Gäste zu verlieren.

Informationen für Interessierte gibt Janet Breier unter Telefon 05032/9669-958 oder per E-Mail an janet.breier@evlka.de.

