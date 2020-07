Etwa 180 Reifen in Wäldern illegal entsorgt

Niedernstöcken/Laderholz/Bevensen (r/tma). Gleich an drei Stellen im Neustädter Land haben Unbekannte vom 25. bis 29. Juni insgesamt etwa 180 alte Reifen abgeladen.

Die erste Entsorgungsstelle wurde bereits am 26. Juni an der K 305 zwischen Niedernstöcken und Rodewald gefunden. Direkt am Waldrand wurden 31 Reifen illegal entsorgt. Die zweite Stelle wurde erst drei tage später an der K 306 zwischen Lutter und Laderholz beobachtet. Dort wurden an einem Waldweges erneut etwa 30 Altreifen gefunden.

Doch mehr als doppelt so viele wie beide Fundstellen zusammen sind am Feldweg an der Straße Baumühle in Bevensen abgeladen worden. Während am 26. Juni erst zehn reifen an der Stelle gemeldet wurden, waren es am Montag bereits etwa 120.

Einen potentiellen Hinweis auf den oder die Verschmutzer führt die Polizei bereits an: Am 26. Juni, einem Zeugen gegen 18 Uhr ein blauer Transporter aufgefallen, der aus dem Waldweg zwischen Laderholz und Lutter abbog. „Ob dieses Fahrzeug mit den entsorgten Reifen in Verbindung steht, ist unbekannt“, schreibt die Polizei in einer Mitteilung.

Hinweise zu den Vorgängen an den Entsorgungsstellen nimmt die Polizei unter Telefon 05032/9559 -115 entgegen.

