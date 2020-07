Der kleine Strandurlaub in heimatlichen Gefilden

Citybeach startet wieder am 17. Juli

War bei der Premiere im vergangenen Jahr sehr gefragt: Der Citybeach am Hafen vor dem Schloss. Foto: Seitz (Archiv)

Neustadt (r/os). Wer in diesem Jahr Corona-bedingt auf Urlaub in der Ferne verzichten muss, dürfte eine Alternative an der Kleinen Leine finden. Nach der erfolgreichen Premiere 2019 startet am 17. Juli die zweite Auflage des Citybeach, wieder auf der Grünfläche unterhalb des Schlosses am Hafen.

Die verwandelt sich dank jeder Menge Sand, Sonnenschirmen und Liegestühlen sowie den obligatorischen Buden wieder in eine Strandbar.

„In der derzeitigen Lage werden sicherlich mehr Neustädter zu Hause bleiben, anstatt in den Urlaub zu fahren. Der Citybeach soll deshalb über die gesamten Sommerferien geöffnet sein, um den Neustädter ihren Heimaturlaub zu versüßen“, so Betreiber Stephan Iseke. Kühle und leckere Drinks unter Palmen versetzen schaffen es bestimmt, die Besucher in Urlaubsstimmung zu versetzen.

„Wir freuen uns sehr, dass Stephan Iseke auch in diesem Jahr mit dem Citybeach für einen weiteren attraktiven Anlaufpunkt in Neustadt sorgt. Bislang ist dieses Jahr geprägt von vielen Absagen. Umso schöner ist es, dass es unter Berücksichtigung der Hygieneauflagen dieses Sommerhighlight geben kann“, freut sich Citymanagerin Jana Schadwinkel, die das Projekt schon im Vorjahr initiiert hatte - als Revival des unweit an der Suttorfer Straße gelegenen Traumstrandes.

Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Dazu gehört auch ein erweitertes Hygienekonzept mit infektionsschützenden Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Corona-Virus. In der kommenden Woche beginnt der Aufbau. „Mein Dank gilt vor allem den vielen Unterstützern, ohne die der Citybeach nicht realisiert werden könnte. Allen voran steuert die Firma Pietsch wieder wie schon im vergangenen Jahr etliche Tonnen Sand bei. Ich und mein Team können es kaum erwarten und freuen uns auf eine tolle Citybeach-Saison 2020“, so Iseke.

Aktuelle Infos zur wetterbedingten Öffnung finden sich unter www.facebook.com/citybeachneustadt.

