Stadtwerke werden zum Internetanbieter und bauen schnelles Glasfasernetz aus

Nach Hüttengelände sollen Gewerbegebiet, Suttorf und Mariensee folgen

Sebastian Lechner (CDU, v.li.), Willi Ostermann (UWG) und Bürgermeister Dominic Herbst (Grüne) mit einer Glasfaserleitung, die jetzt unter dem Boden verlegt werden soll.

Neustadt (tma). Die während der Corona-Krise vielfach eingeführte Heimarbeit hat die Entscheidung forciert, nun bauen die Ideenstadtwerke das Glasfasernetz im Neustädter Land aus.

„Die Corona-Pandemie hat durch Home-Office gezeigt, wie wichtig schnelles Internet ist“, so Bürgermeister Dominic Herbst. „Wir setzen für eine schnelle und bürgerorientierte Realisierung jetzt auf die kommunale Leistungsfähigkeit des Ideenstadtwerke-Konzerns.“

Ein Zugang zu - für die Region - außergewöhnlich hohen Internetgeschwindigkeiten bis zu 1.000 Megabit pro Sekunde soll zuerst im Neubaugebiet „Hüttengelände“ sicher gestellt werden. „Dort sind die Leitungen im Rahmen der sowieso notwendigen Netzarbeiten bereits verlegt worden“, erklärt Stadtwerke-Sprecher Steffen Schlakat. Noch in diesem Jahr soll das Gewerbegebiet Ost folgen, bis Frühjahr 2021 Suttorf. Auch in anderen Dörfern ist der Ausbau angedacht, als erstes ist Mariensee eingeplant. Erste Internet- und Telefoniedienste sollen bereits Ende des Jahres zur Verfügung stehen.

„Schnelles Internet ist für Neustadt und das Neustädter Land essenziell, um als Arbeits- und Wohnstandort attraktiv und wettbewerbsfähig zu bleiben“, so Stadtnetze-Aufsichtsratsvorsitzender Sebastian Lechner. „Daseinsvorsorge ist heute auch die Breitbandversorgung und diese ist bei den Ideenstadtwerken genau richtig aufgehoben.“

Als Anbieter will das kommunale Unternehmen direkt bereit stehen: „Neben Strom, Gas, Wasser und Wärme können wir unsere Kunden jetzt auch mit schnellem Internet versorgen“, erklärt Geschäftsführer Dieter Lindauer. „Wir schaffen durch die Mitverlegung bei anderen Leitungsarbeiten Synergien und bieten unseren Kundinnen und Kunden auch beim Thema Glasfaser innovative und zuverlässige Lösungen.“

Beim Ausbau will das Unternehmen keine bestehenden Anschlussquoten zur Bedingung machen, die Stadtteile „aus eigenem Anspruch“ erschließen. Erschlossene Gebiete sollen dabei - im Gegensatz zu anderen Anbietern - auch noch nachträglich erweitert werden, wenn beispielsweise ein Baugebiet angeschlossen wird. „Die Verlegungstechnik basiert auf der gewohnten Stadtwerkequalität, so dass der Betrieb der Glasfasernetze so reibungslos wie möglich - auch noch in einigen Jahren - funktioniert“, wirbt Schlakat.

„Ich bin froh, dass sich die Ideenstadtwerke der Glasfaserversorgung in Neustadt angenommen haben und sukzessive Neustadt mit schnellem Internet erschließen“, sagt Willi Ostermann (UWG), Aufsichtsratsvorsitzender der Stadtwerke. „Die Geschäftsführung hat hier schnell gehandelt und eine zeitige sowie nachhaltige Umsetzung möglich gemacht.“

Der Ausbau erfolgt in Kooperation mit den Stadtwerken Garbsen. Die gemeinsame Netztochter LeineNetz ist für die operative Umsetzung zuständig und greift dabei auf die Expertise von beiden Städten zurück. So wollen die Stadtwerke Mittel und Fachkräfte bündeln, um ein gemeinsames Breitbandnetz mit Glasfaser bis ins Haus aufzubauen. „Durch den ständigen Austausch mit und die Beratung der Politik in verschiedenen Gremien blicken alle Seiten optimistisch in die Zukunft“, erklärt Schlakat.

Informationen zu den Angeboten sind bald über die Internetseite der Stadtwerke sowie im Kunden-Center abrufbar.

