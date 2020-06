Roger lässt Kinderaugen leuchten

Nächsten Donnerstag gibt es Bodypainting

„Roger" sorgt mit seinen Seifenblasen nicht nur bei Kindern für Begeisterung.

Neustadt (os). Große Seifenblasen - viele Seifenblasen: Das entlockt Kindern auch heute noch begeisterte Ausrufe und macht leuchtende Augen. Zu beobachten war das bei der Donnerstagsaktion in der Innenstadt. Seifenblasenkünstler „Roger“ verwandelte zum Start den Sparkassenvorplatz in ein schimmerndes Paradies aus teils riesigen Blasen. Positive Resonanz brachte das nicht nur bei Kindern, auch mancher Erwachsene verfolgte das Schauspiel eine Weile lang. Der Auftritt des Hannoveraners war die zweite Aktion zu den Shopping-Donnerstagen in der City. Die Wirtschaftsförderung hatte das Projekt - wir berichteten - mit Hilfe von Eigentümern, Geschäftsleuten, Stadtmarketingverein und Gemeinschaft für Wirtschaftsförderung angeschoben. Bis zum 9. Juli - dann endet die Aktion mit einem Late-Night-Shopping bis 21 Uhr - gibt es nicht nur Unterhaltung, sondern in zahlreichen, teilnehmenden Geschäften sowie bei Dienstleistern auch satte Rabatte. Wer den Rabatt-Sammler in der Neustädter Zeitung verpasst hat, findet ihn auch unter kaufinneustadt.de zum Download.

Am kommenden Donnerstag sorgt die Bodypainting-Künstlerin Gesine Marwedel aus Basse für Farbe in der Innenstadt. Sollte sich noch ein Model finden, gibt es neben Kulissenmalerei auch einen Walkact, bei dem ein Körper bemalt wird.

