Ab sofort Notbetreuung für Kinder und Angehörige

Neustadt (gi). Begonnen hatte alles im Oktober vergangenen Jahres während eines Ausbilderfrühstücks der Wirtschaftsförderung bei der Firma Hanebutt in Neustadt. Dort wurde das Projekt „Fluxx“ der Landeshauptstadt näher vorgestellt. Wirtschaftsförderer Uwe Hemens und Gleichstellungsbeauftragte Sabrina Kunze zeigten sich angetan und setzten sich für die Umsetzung des Projektes ein, jetzt wurde im Rathaus von Bürgermeister Dominic Herbst und Koordinatorin Sabine Schrader aus dem Fachbereich Jugend und Familie der Stadt Hannover der Fluxx-Vertrag mit Wirkung zum 1. Juli unterschrieben. Und darum geht es: Es handelt sich um eine Notfallbetreuung, die sich an Eltern und Angehörige richtet, die einen unvorhergesehenen Betreuungsengpass in der Familie erfahren, der kurzfristig überbrückt werden muss. „Durch die Fluxx-Notfallbetreuung können wir einen wesentlichen Beitrag für mehr Familienbewusstsein leisten“, so Herbst. Die Gleichstellungsbeauftragte sieht in Fluxx einen Zugewinn, der nicht nur für eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf sorgt, sondern wesentlich auch die Gleichstellung von Männern und Frauen fördert. Die Notfallbetreuung wurde von der Stadt Hannover entwickelt, sie war als Pilotprojekt für fünf Jahre geplant und ist nun ein freiwilliges Dienstleistungsangebot. Profitieren können Familien aus der gesamten Region, deren Kommune Partnerin im Fluxx-Projekt ist oder der Beschäftigte eines Betriebes mit Fluxx-Vereinbarung. Derzeit sind 13 von 20 Kommunen Mitglied, dazu kommen 42 Partnerbetriebe. Die erste Firma aus Neustadt ist der Dachdeckerbetrieb Hanebutt. „Wir sind froh, dass es dieses Angebot gibt, es wurde von uns schon länger gewünscht“, sagte Henning Hanebutt. So können in dem Unternehmen mit 120 Beschäftigten am Standort Neustadt in einem plötzlichen Notfall umgehend gezielte Maßnahmen ergriffen werden. Erste Fluxx-Betreuerin in Neustadt ist Brigitte Popla. Herzstück von Fluxx sind über 50 pädagogisch und pflegerisch ausgebildete Fachkräfte, die langjährige Berufs- und Lebenserfahrung mit Kindern und älteren Menschen einbringen. Vermittelt werden für Kinder bis 13 Jahren und unterstützungsbedürftige Angehörige kurzfristige Betreuungspersonen. Das Fluxx-Telefon ist rund um die Uhr 24 Stunden unter 0511/168-32110 zu erreichen. Jede Betreuungsstunde kostet fünf Euro, der Stundensatz ermäßigt sich auf drei Euro, wenn ein Elternteil in einem Fluxx-Partnerbetrieb beschäftigt ist. In den ersten fünf Projektjahren gab es 5.111 Betreuungskontakte, aus denen 1.855 konkrete Betreuungseinsätze mit 7.579 Stunden notwendig wurden.

Ehrenamtliche Notfallbetreuer gesucht

Die Neustädterin Brigitte Popla ist die erste ehrenamtliche „Fluxx“-Notfallbetreuerin für die Stadt Neustadt. Sie ist Rentnerin und möchte einen Teil ihrer Freizeit sinnvoll nutzen. Erfahren hatte sie von dem Projekt durch ihre Schwägerin, die seit fünf Jahren in Hannover mitarbeitet. Brigitte Popla ist seit Februar dabei und hatte erste Einsätze in Barsinghausen und Garbsen. Sie wünscht sich viele Gleichgesinnte, die sich ebenfalls als Notfallbetreuer engagieren möchten. Und so wird sich als „Fluxxianer“ beworben: Menschen aus Neustadt oder der näheren Umgebung, die gerne für Betreuungseinsätze von Kindern (0 bis 13 Jahre) und unterstützungsbedürftige Angehörige (zum Beispiel bei plötzlicher Krankheit, Unfall, Engpässen in der Familie) zur Verfügung stehen möchten und Ausbildungen und Erfahrungen aus den Bereichen Pädagogik und Altenpflege mitbringen, melden sich in der Servicekoordinierungsstelle im Familienmanagement der Stadt Hannover bei Sabine Schrader unter 0511/16841916/17. Gerne steht auch die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Neustadt, Sabrina Kunze als Ansprechpartnerin unter 05032/84442 oder E-Mail skunze@neustadt-a-rbge.de zur Verfügung. Weitere Infos und Formulare unter www.fluxx-hannover.de.

