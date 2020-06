172 statt 100 Stundenkilometer

18 halten nicht am Stoppschild

Neustadt (os). Beamte des heimischen Kommissariats mit Verstärkung der Zentralen Polizeidirektion haben am Mittwoch gezielte Verkehrsüberwachungsmaßnahmen durchgeführt und insgesamt 29 Verkehrsverstöße geahndet.

An der Kreuzung Im Sanders-Hoope/Bordenauer Straße kontrollierten sie die Einhaltung des „unbedingten Haltgebotes“ am Stoppschild. Hier wurden 18 Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Weiterhin stellten die Beamten sechs Radfahrer fest, die den Radweg der Löwenbrücke in falscher Richtung befuhren.

Im Rahmen einer Geschwindigkeitsmessung in der Lindenstraße wurden fünf Verstöße festgestellt. Spitzenreiter war hierbei ein 51-jähriger Mercedes-Fahrer, der mit 50 statt der erlaubten 30 Stundenkilometer gemessen wurde.

Auch an der B 6 Höhe Dammkrug führte die Polizei eine Tempomessung durch. Unter 99 zu schnellen Autofahrern lag der Spitzenreiter bei 172 statt erlaubter 100 Stundenkilometern. Immerhin 26 Verkehrsteilnehmer müssen mit einem Fahrverbot rechnen.

