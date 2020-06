Erst Tanz und Motorrad, dann DDR-Flucht: Goldbergs feiern Diamantene Hochzeit

Das Ehepaar hat 60 Jahre lang seine Spuren in Eilvese hinterlassen

Brunhilde und Siegfried Goldberg zur Zeit ihrer Hochzeit und heute in ihrem Garten in Eilvese.

Eilvese (tma). Anfang des Monats haben Brunhilde (geborene Zimmerer) und Siegfried Goldberg ihre Diamantene Hochzeit gefeiert. Viel länger wohnen sie auch nicht im Neustädter Land: Zuvor waren die beiden - sie mit 16 und er mit 19 Jahren aus der DDR geflohen.

Kennengelernt haben sich der Handwerker und die Arbeiterin, die eigentlich lieber eine Lehrstelle als Verkäuferin annehmen wollte, bei einem Tanz in der Nähe von Leipzig. „Ich habe da mit meinem Motorradhelm reingeguckt und sie mit einer Freundin gesehen“, erzählt Siegfried Goldberg. Ihre ebenfalls anwesende Mutter habe er gefragt, ob er sie heim bringen dürfe, nach einer Einwilligung saßen beide zusammen auf seinem Motorrad. Das Paar hat sich schnell verlobt, weil er die Ausreise schon länger mit einem Freund geplant hatte.

Durch Arbeit bei der Bereitschaftspolizei war er nach Berlin gekommen und per Flug nach Hamburg geflohen - „das war der Billigste“. Unter kam er erst bei einer Eilveser Tante, nachdem die Verlobte ein Vierteljahr später nachkam, wohnten beide „am Funkenturm“ und haben dort auch geheiratet. Dafür brauchten sie jedoch dank des jungen Alters die Einwilligung ihrer Eltern. Das Problem: Nur die Eltern der 16-Jährigen wussten anfangs von der Flucht. „Das war furchtbar, die wollten mich zurück“, erinnert er sich.

Zur Hochzeit hatte das bei den Familien für Gesprächsstoff gesorgt. Die Goldbergs fragten, wie die Zimmerer ihre Tochter so einfach weggeben konnten. „Haben Sie ihre Frau etwa im Tischkasten gefunden?“ ist in dem Gespräch gefallen, wie Brunhilde Goldberg noch zitieren kann.

1963 kaufte sich das Paar einen Bauplatz. Während er zwei Jahre bis in die Nacht Haus und Garten errichtete und sich das Geld für den Rohbau mühsam auf Baustellen verdiente, wohnte sie im Keller, schon früh zusammen mit dem ersten Kind. Vier weitere folgten, inzwischen auch mit acht Enkelkindern und einem Urenkel. Noch heute wohnen sie in dem inzwischen mehrfach angebauten Haus, der große Garten ist ihr Hobby. Der kann sich sehen lassen: Gepflegte Pflanzen, kleines Gewächshaus, Froschteich sowie Pool umringen einen Pavillon.

Dafür haben beide hart gearbeitet, nach dem Bau wechselte der 80-Jährige zur Bundesbahn gegangen, die 77-Jährige dürfte vielen durch 30 Jahre als Aushilfe im Kaufhaus Hibbe bekannt sein. Dort fühlte sie sich immer gut behandelt, für die Familie Hibbe fertigte sie sogar einen Hochzeitskranz. Dieses Geschick hat sie sich auch in künstlerischer Tätigkeit mit Deko-Objekten erworben, die schon im VZL und Pflegeheimen ausgestellt wurden.

Doch der Anfang des Privatlebens in Eilvese war kein einfacher. „Mit einem Ost-Flüchtling wollte anfangs keiner reden“, erinnern sich die Eheleute. Respekt verschafft haben sie sich im Laufe der Zeit wohl auch durch Vereinsarbeit. Sie war etwa 30 Jahre im Gesangsverein, auch im Schützenverein konnte sie sich gleich viermal den Königinnentitel im Dorf sichern.

Für den geschulten ehemaligen Polizeibeamten war der Umgang mit den Gewehren ebanfalls ein Leichtes. Um 1973 ist er eingetreten und hat die Einheimischen gleich in den Schatten gestellt. „Ich habe am ersten Tag gesagt, ‚Ich will Schützenkönig werden‘ - da haben mich alle ausgelacht“, sagt Siegfried Goldberg. Seine Ankündigung hat er dann auch prompt wahr gemacht. Auch im Ortsrat war er um 1970 kurze Zeit aktiv, nach Meinungsverschiedenheiten in der SPD, hat er die Tätigkeit aber aufgegeben. Parteipolitisch sei er sowieso nicht sehr aktiv gewesen.

Jetzt vollbringen beide zwar keine solchen Meisterleistungen mehr, sind aber noch fit und unterstützen den Nachwuchs - „die sind alle gut geraten“. In der Erziehung haben beide mit Wissen von Kochen bis Kampfkunst punkten können. Leicht sei es nicht gewesen, doch beide sind zufrieden. Sie zitiert gerne Jean Gabin: „Die Ehe ist kein Fertighaus, sondern ein Gebäude, an dem ständig konstruiert und repariert werden muss.“ So macht es ihr auch nichts aus, dass er von seiner Zeit bei der Polizei eine Tätowierung mit dem Namen einer Ex-Freundin auf dem Arm hat. „Das war dort damals eben so.“

