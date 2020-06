Termine in der Kfz-Zulassungsstelle gibt es ab sofort auch online

Bürgermeister reagiert auf Kritik wegen langer Wartezeiten

Über das Stadtportal gelangt der Nutzer problemlos auf die Online-Terminbuchung der Kfz-Zulassungsstelle., wie Bürgermeister Dominic Herbst (li.) und Martin Schwalb, Leiter der Verkehrsbehörde, feststellen.

Neustadt (dgs) Schon vor der Corona-Krise waren die langen Wartezeiten in der Kfz-Zulassungsstelle ein viel diskutiertes Thema: Fehlende Mitarbeiter, schwierige Terminvergabe, mangelnde Erreichbarkeit sorgten immer wieder für lange Warteschleifen und öffentliche Kritik. Mit einem neuen Service will die Behörde jetzt Abhilfe schaffen: Ab sofort können Termine auch online gebucht werden. „Das wird das Personal entlasten“, ist Bürgermeister Dominic Herbst überzeugt, der von ähnlichen Problemen in den Nachbargemeinden weiß.

In ihrer Zulassungsstelle am Schützenplatz bietet die Stadt nun erstmals eine Online-Terminbuchung an, die zudem einfach zu handhaben ist. Entwickelt hat sie Steffen Rößler, der selbst lange Jahre in der Zulassungsstelle tätig war und daher die Abläufe sehr gut kennt. So führt vom Stadtportal ein Button „Termin vereinbaren“ zum neuen Angebot. Hier können Kunden angeben, welches Anliegen sie haben und ihren Termin selbst auf einem Kalender eintragen. Eine Buchungsbestätigung erfolgt sofort und sogar mit dem Hinweis, welche Unterlagen mitzubringen und welche Kosten zu erwarten sind. Bei Bedarf lasse sich der gebuchte Termin auch ganz leicht wieder stornieren oder verschieben, erklärt Stadtsprecherin Nadine Schley. „Das Angebot könnte zeitnah auch auf andere Bereiche der Stadtverwaltung wie das Stadtbüro oder das Standesamt ausgeweitet werden“, kündigt Herbst an.

Terminvereinbarungen sind jetzt 24 Stunden am Tag möglich und die Nutzer können dabei genau sehen, wann noch etwas frei ist, Aktuell sind Termine ab dem 13. Juli buchbar, aber auch telefonische Vereinbarungen unter 05032/84113 oder per E-Mail: zulassung@neustadt-a-rbge.de sind weiterhin möglich.

Nichtsdestotrotz sollen die Mitarbeiter der Behörde weiter aufgestockt werden von derzeit 2,5 auf vier Stellen. „Entsprechende Ausschreibungen laufen“, berichtet der Bürgermeister. Da die Regelungen und Rechtsvorschriften in der Kfz-Zulassung aber sehr umfangreich seien, müssten sich neue Kollegen mindestens drei Monate einarbeiten. So können die aktuellen Wartezeiten bei der Kfz-Anmeldung nach wie vor rund 14 Tage betragen.

