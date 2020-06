Fast wie ein Kunstwerk von Christo

Suttorfer Kapelle für Monate verhüllt - aufwändige Sanierung

Suttorf (os). Seit 1975 das Dach letztmals saniert wurde, haben Feuchtigkeit und Holzschädlinge an der Kapelle genagt, deshalb ist nun eine umfangreiche Sanierung nötig. „Wir wissen noch nicht genau, was uns erwartet“, sagt Architekt Matthias Braun vom Amt für Bau- und Kunstpflege der Landeskirche Hannover. Genau wird das erst zu sehen sein, wenn das Dach geöffnet ist. Dazu wurde die Kapelle in den vergangenen Tagen von innen und außen eingerüstet. Zum Schutz vor möglichen Niederschlägen verhüllen viele Quadratmeter weißer Folie das Dach des um 1863 entstandenen Gotteshauses.

Bisher gibt es nur ein grobe Kostenschätzung, rund 230.000 Euro werden die Arbeiten laut Braun wohl mindestens kosten. „Vor allem Kirchen haben oft Sonderkonstruktionen und die Sanierung erfordert entsprechenden Aufwand“, sagt der Architekt. Im Inneren der Kapelle ist eine Arbeitsplattform entstanden, von der aus Fachfirmen das Dach sanieren.

Bis Weihnachten, so hofft nicht nur der Fachmann, soll die Sanierung abgeschlossen sein. „Corona-bedingt fanden zuletzt ohnehin keine Gottesdienste statt, normalerweise aber immer am zweiten Sonntag im Monat“, sagt Gemeindepastor Jan Mondorf. Er ist froh, dass er mit Sabine Kuhlmann eine vom Kirchenvorstand eingesetzte Bauexpertin vor Ort hat, die auch diese Sanierung begleitet.

Die Optik des eingehüllten Gebäudes erinnert fast an ein Werk des - allerdings kürzlich verstorbenen - Verhüllungskünstlers Christo und sorgt für reichlich Aufmerksamkeit.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1111 vom 27.06.2020