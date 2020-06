Alles etwas anders - aber geöffnet

Waldbad startet in die Corona-Badesaison

Bei 22 Grad Celsius Wassertemperatur fanden sich gleich mehrere, die das Waldbad-Becken mit einem offiziellen ersten Sprung in die Saison schickten. Fotos: Seitz

Die Tanzkinder des TSV Mariensee-Wulfelade sorgten für das Rahmenprogramm bei der Waldbad-Eröffnung. vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Wulfelade (os). „Wir sind froh, dass es endlich losgehen kann“, sagt der stellvertretende Waldbad-Vorsitzende Marc Martin. „Die Stunden zählen wir aber lieber nicht“, bilanziert er vage den Weg bis zur Saisonöffnung am vergangenen Sonntag.

Das Hygienekonzept wurde abgenommen und für gut befunden. Damit war der Weg frei für den ersten Badetag im Waldbad. Bei 22 Grad Wassertemperatur nutzten auch gleich mehrere Erfrischungssuchende das kühle Nass bei bestem Freibadwetter. Ortsbürgermeister Ulrich Baulain (CDU) dankte für das Engagement bis zur Öffnung und wünschte einen tollen Sommer mit möglichst vielen Gästen. Unter denen wird er nach eigenen Worten aber eher nicht sein, wie er mit Verweis auf fehlende Affinität zum Wasser sagte.

Obwohl viele Gäste zur Eröffnung begrüßt werden konnten, lief die traditionelle Saisonversteigerung der Duschen - alle haben Wasserfallnamen - eher schleppend. Letztlich wurden aber alle vergeben und der Waldbadverein hat neues Kapital für die Erhaltung des Bades in der Kasse. Kuchen und Gegrilltes schmeckten dagegen den meisten richtig gut, auch die Tanzkinder des TSV Mariensee-Wulfelade konnten sich über mangelnden Applaus für ihre Darbietungen nicht beschweren.

Besucher müssen sich nun auf ganz neue Wegeführungen einstellen. Auf einer Seite geht es ins Becken, auf der anderen hinaus. Der Zugang zum Gelände führt - Abstandsmarken inklusive - am Kiosk vorbei, der Ausgang liegt gut 30 Meter weiter. Wer schon beim Triathlon in Wulfelade (siehe Kasten) gestartet ist, kennt den Ausgang bestens als Start auf die Fahrradstrecke. Rund um das Becken markieren laminierte Schilder die erlaubten Liegeplätze. In Duschen und Toiletten ist nur abwechselnde Nutzung möglich. „Wir hoffen, dass alle vernünftig sind“, so die Vorsitzende Jacqueline Klee. „Die Badeaufsichten und Kioskmitarbeiter kontrollieren die Einhaltung.“

Triathlon findet statt

Das Okay vom Triathlon-Landesverband kam schnell, nachdem der Waldbadverein sein Hygienekonzept eingereicht hatte. Damit steht der 27. Auflage des familiären Ausdauersport-Events nichts im Weg. Am 15. August wird Chef-Organisator Tobias Heilkenbrinker wieder Einzelsportler und Staffeln in den Dreikampf aus Schwimmen, Radfahren und Laufen schicken - wie gehabt stehen zwei Distanzen zur Wahl.

