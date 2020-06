Zwei Methoden, ein Ziel: So spüren NABU und Jäger versteckte Rehkitze auf

Nach Unstimmigkeiten geht es harmonisch in die Zukunft

Empede (tma). Sobald Landwirte in der Mitte des Jahres Felder oder Wiesen mähen wollen, haben sie einen Termin mit den örtlichen Jägern vereinbart, damit diese Rehkitze auf den Grundstücken aufspüren und verjagen. Die Jungtiere werden von den Ricken in hohen Gräsern versteckt und lassen sich dort auch von anrückender Maschinerie mit ihren scharfen Klingen nicht verschrecken. Ohne Hilfe kann es daher passieren, dass ein Lauf abgetrennt wird und das Kitz anschließend qualvoll verstirbt. „Kein Landwirt möchte das beim Mähen erleben“, erzählt Jagdaufseher und Tierarzt Jörn Eitner.

In Empede gehen die Jäger nach Absprache Felder mit „extrem gut ausgebildeten“ Jagdhunden ab. Diese können die Kitze nicht wittern, somit finden die Jäger meist nur durch Zufall ein verstecktes Tier. „Die Ricke sieht uns natürlich aus der Ferne“, erklärt Jagdaufseher Cay-Lorenz Wulf den Sinn des Vorgangs. „Sobald wir weg sind, führt die ihre Kitze aus dem Gras heraus.“

Doch technologsiche Errungenschaften ermöglichen seit einiger Zeit auch eine andere Vorgehensweise. Unter anderem der NABU benutzt Drohnen, um Felder zu überfliegen und mit Wärmebildern Kitze schnell zu identifizieren. „Wir programmieren die Fläche dann ein und der Pilot misst die Oberflächentemperatur“, erzählt der NABU-Vorsitzende Reinhard Hoffknecht. So könne man das Spektrum der Temperatur einstellen und die Körpertemperatur der Tiere besser erfassen - schwieriger kann das bei einem frühen Sommerbeginn werden.

Bei dieser Methode werden die Kitze aber nicht vertrieben, was für gemischte Gefühle bei den Jägern sorgt, die dann die weitere Vorgehensweise bestimmen müssen. „Die Drohne ist ein gutes Mittel“, so Wulf. Doch das anschließende Raustragen aus dem Feld sieht er kritisch, weil Jungtiere durch menschlichem Geruch von ihren Müttern abgestoßen werden können. Auch Eitner rät zur Vorsicht, kann aber Maßnahmen erläutern. „Man muss natürlich höllisch aufpassen, dass die Witterung nicht übergeht, man kann sie stattdessen mit Gras oder Schutzausrüstung anfassen, aber am besten gar nicht.“ Der NABU hat daher Körbe angeschafft, mit denen die Tiere entweder sicher getragen oder nach dem Überstülpen des liegenden Kitzes im Feld für den Landwirt markiert werden können.

Nach einer Kommunkationsschwierigkeit bei den Feldern von Landwirt Carsten Kuhlmann hatte sich kurz die Frage gestellt, welche Methode sich nun besser eigne. Sowohl Jäger als auch NABU sind sich aber einig, dass beide ihre Stärken haben. „Die Jäger entscheiden natürlich, was mit den Kitzen passiert“, sagt Hoffknecht, der sich nach einem Telefonat mit Eitner positiv zeigte. Auch der Tierarzt spricht dem Naturschützer seinen Respekt aus und macht klar, dass beide Parteien auf das gleiche Ziel hinarbeiten. „Viele Wege führen nach Rom, man kann nicht sagen, dass einer richtig ist und der andere falsch.“ Das Abgehen mit den Hunden „klappt eigentlich immer hervorragend“, doch an Straßen wie der B 6 oder Bahnstrecken könnte es für die trainierten Vierbeiner riskant werden. „Bei solchen Flächen ist der Einsatz einer Drohne natürlich sinnvoll“, stimmen Eitner und Wulf überein.

Der Tierarzt warnt aber Privatpersonen vor der eigenmächtigen „Rettung“ von Rehkitzen. „Es kommt leider immer wieder vor, dass Leute mit einem Kitz ankommen“, so Eitner. „Das wurde dann sehr wahrscheinlich nicht von der Ricke verlassen.“ Grundsätzlich solle man die Jungtiere in Ruhe lassen, im Zweifel könne jeder vorher anrufen.

