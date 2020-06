„Das ist de facto ein Berufsverbot"

Neustadt (os). Da ist selbst ein Zauberkünstler machtlos. Die Corona-bedingten Einschränkungen in der Veranstaltungsbranche treffen viele Agenturen, Techniker, Caterer, Locations, Unternehmen und vor allem Künstler hart. „Solo-Sebstständigen wie mir bleibt nur der Gang zum Arbeitsamt, Soforthilfen gibt es in Niedersachsen keine“, sagt Jan Langreder. Der Magier stammt aus Suttorf, war bis Anfang März gefragter Entertainer auf Kreuzfahrtschiffen und bei zahlreichen anderen Events. Dann ging alles zurück auf Null. „Ich habe seit März keinen Auftritt gehabt“, sagt der 22-Jährige. „Das kommt einem Berufsverbot gleich, was hier passiert.“

Langreder nutzte die Zeit, um die größte örtliche Aktion im Rahmen des bundesweiten Protestes „Night of the Light“ zu organisieren - die Illumination des Veranstaltungszentrums Leinepark (VZL). In hunderten Städten wurden von Montag, 22 Uhr, bis Dienstag, 1 Uhr, fast 9.000 Gebäude rot beleuchtet - als „flammenden Appell“, so die Initiatoren, zur Rettung der Veranstaltungsbranche. In der sind bundesweit nach Darstellung der Protestler mehr als 1 Millionen Menschen beschäftigt, die einen Umsatz von 130 Milliarden Euro erwirtschaften. Mit Zulieferern und Werbewirtschaft sollen sogar fast 3 Millionen Mitarbeiter mit mehr als 200 Milliarden Euro Umsatz betroffen sein.

Allein in Neustadt haben sich rund 40 Firmen der Aktion angeschlossen, darunter Zeltverleiher Torsten Lührs, die Nordkreis-Initiative NKI, Bands, Künstler, auf Feierlichkeiten und Events spezialisierte Gaststätten, Getränkelieferanten wie Hermann Wecken und Caterer, aber auch Vereine aus dem Bereich Kultur.

Ralf Frank, Vorsitzender der Waldbühne, war ebenfalls vor Ort. „Uns trifft das auch hart, die Saisoneinnahmen sollten unter anderem unser Bauprojekt finanzieren helfen“, sagt er. „Außerdem arbeiten wir mit einer Regisseurin zusammen, die davon lebt.“ Bis auf wenige Aufträge hat auch Fotodesigner Philipp Sommer das zweite Quartal abschreiben müssen. „Hochzeiten sind eigentlich alle abgesagt“, berichtet er. Rund 80 Prozent Einnahmeverlust erwartet der Neustädter.

Die Technik-Spezialisten von MA Events und Scheffler Eventservice hatten das VZL beleuchtet und damit großen Anteil an der örtlichen Aktion. Erstere hatten (wir berichteten) in den vergangenen Wochen zahlreiche Gebäude im Neustädter Land erstrahlen lassen - und so die Zeit ohne Aufträge genutzt, die auch sie hart traf.

„Die Stadt Neustadt hat uns toll unterstützt und das VZL sofort zur Verfügung gestellt“, erzählt Langreder. Geärgert hat er sich dagegen über die Kulturstiftung der Region und die Region Hannover, die eine Nutzung des Schlosses für den Protest abgelehnt hatten. „Das wäre natürlich noch deutlich besser aufgefallen“, sagt der Suttorfer.

Wie seine zahlreichen Mit-Betroffenen hofft er auf einen Dialog zwischen Politik und Veranstaltungswirtschaft, der die Branche wieder aufleben lässt. Langreder kann zwar für magische Momente sorgen - wenn man ihn lässt - „gegen das Corona-Virus und die Ungleichbehandlung gegenüber anderen Branchen ist Zauber leider bisher machtlos“.

