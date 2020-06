In Basse blitzt es diese Woche erstmals

Tempo 30 ist erlaubt

Der städtische Blitzer misst diese Woche in Basse. Foto: Seitz

Basse (os). Nach mehreren Wochen an weitgehend bereits erprobten Standorten steht der kommunale Geschwindgkeits-Messanhänger seit dem heutigen Dienstag an der Landesstraße 193 in der Ortsdurchfahrt. Von Averhoy kommende Fahrzeuge werden kontrolliert, erlaub sind dort 30 Stundenkilometer.

Noch bis Sonntag steht das auf den Namen "Karin" getaufte Gerät an der Basser Straße auf dem Abschnitt zwischen "Auf dem Moorlande" und Wasserstraße.

In der kommenden Woche stellt die Verwaltung "Karin" wieder in der Kernstadt auf, dann steht der Blitzer an der Landwehr, auch dort ist nur Tempo 30 erlaubt.

