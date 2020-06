Zulassungsstellen in der Region öffnen mit Terminvergabe

Entlastung auch durch Onlineportal und Post-Versand

Hannover (r/os). Seit Mitte Juni haben die Zulassungsstellen der Region wieder verstärkt für den Kundenverkehr geöffnet. Voraussetzung bleibt überall eine vorherige Terminvergabe. Einwohner der Umlandkommunen können aber wieder unabhängig vom Wohnort in jeder der 17 beteiligten Zulassungsstellen ihre Angelegenheiten regeln. Einzige Ausnahme bildet Garbsen, dort beschränkt sich der Service auf eigene Bürger.

Im Bürgerbüro der Region, Hildesheimer Straße 20, sind Dienstleistungen rund um die Zulassung von Kraftfahrzeugen und Führerscheinanträge von Montag bis Donnerstag von 8 bis 18 Uhr möglich, Freitag von 8 bis 16 Uhr und in den ungeraden Kalenderwochen an Samstagen von 9 bis 12 Uhr. Termine können telefonisch unter 0511/616-11000 oder per Mail unter buergerbuero@region-hannover.de angefragt werden. Ein Online-Terminvergabeverfahren wird derzeit vorbereitet. Die Öffnungszeiten der Kommunen sind auf der jeweiligen Website zu erfahren.

Aufgrund der zeitweiligen Schließungen während der Corona-Pandemie und den herrschenden Hygieneregeln für den Kundenverkehr kann in den meisten Kommunen noch nicht wie gewohnt gearbeitet werden. „Die verlässliche Vereinbarung eines Termins in einer Zulassungsstelle durch die Kunden hilft in diesem Rahmen bei der zügigeren Bearbeitung“, so Regionssprecherin Tanja Schulz.

Eine Alternative für die An-, Ab- und Ummeldung von Privat-Fahrzeugen mit Zulassung ab 2015 bietet das Online-Portal i-Kfz. Mit der freigeschalteten eID-Funktion (Ausweis-Chip) im Personalausweis, der AusweisApp2 oder einem Kartenlesegerät kann man das Portal jederzeit unter www.hannover.de/region-ikfz augefrufen, sich registrieren und das gewünschte Verfahren durchführen.

Im Bereich des Führerscheinwesens ist es nicht erforderlich, einen Termin zu vereinbaren und persönlich zu erscheinen. Unter www.hannover.de/region-fs können die Antragsunterlagen heruntergeladen und mit den zugehörigen Dokumenten per Post geschickt werden. Bei möglichen Nachfragen wird Kontakt zum Kunden aufgenommen.

