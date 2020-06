Es flimmert auf der Leinwand: Das Cinema nimmt wieder Betrieb auf

Der Cinema-Vorstand Andreas Plötz (v. li.), Renate Daumann-Abel, Gudrun Bischoping, Gabriela Ulrich-Pfeifenbring, Magdalene Kuhl, Wolf-Dietmar Seidel und Ulrich Wengel. Foto: (r). vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (r/tma). Lange Zeit durfte auch das Cinema im Leinepark durch die Corona-Krise keine Zuschauer mehr empfangen. Das ändert sich nun mit den Lockerungen für Kinos.

Der Filmclub nehme dies freudig zur Kenntnis und möchte den Neustart noch vor den Sommerferien wagen, schreibt der Vorsitzende Wolf-Dietmar Seidel. Für Dienstag, 30. Juni, um 19.30 Uhr wurde noch vor der Zeit ohne Vorstellungen der Neo-Noir-Krimi „Motherless Brooklyn“ gebucht. Wegen der Zuschauerbeschränkung im Saal des Veranstaltungszentrums bietet das Cinema im Juli jeweils zwei Vorstellungen für einen Streifen an. Am 7. und 8. Juli wird „Lindenbergh! Mach dein Ding“ und am 14. und 15. Juli „Die Känguru-Chroniken“ gezeigt.

Um die Gesundheit der Besucher des Lichtspielhauses zu gewährleisten „werden Maßnahmen umgesetzt, die sich auch im allgemein üblichen Geschäftsbetrieb bewährt und als sicher erwiesen haben“. Daher können wegen der Abstandsregelungen erstmal nur 46 Karten verkauft werden, die online oder telefonisch reserviert werden müssen. Den Besuchern werden die Plätze dann automatisch zugewiesen.

Das Filmclub-Team bittet außerdem, den Ticketpreis von sechs Euro passend mitzubringen. Um eine Desinfizierung der Hände mit bereitgestelltem Desinfektionsmittel wird gebeten. Getränke- und Knabbergebäck können zur Zeit nicht verkauft werden. Am Ein- und Ausgang und im Saal muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. „Leider konnten sich die Verantwortlichen des Landes trotz Protesten von Kinobetreibern nicht darauf einigen, darauf im Sitzen zu verzichten.“, bedauert Seidel.

Doch zur Eröffnung gibt es auch eine gute Nachricht. Der Filmclub freut sich über die Auszeichnung mit dem „Kinoprogrammpreis für die Gestaltung eines hervorragenden Jahresfilmprogramms in der Kategorie nichtgewerbliche Filmtheater“ und erhält dafür von der Mediengesellschaft Nordmedia 1.500 Euro Unterstützung.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1111 vom 27.06.2020