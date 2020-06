Volksbegehren für mehr Artenvielfalt gestartet

Naturschützer wollen 610.000 Unterschriften sammeln

Die ersten Unterschriften sind im Kasten. Auch der Naturschutzbund Neustadt beteiligt sich am landesweiten Volksbegehren, um das Artensterben zu stoppen.

Neustadt (dgs). Das Artensterben ist für Naturschützer eines der größten Probleme überhaupt. Mit einem Volksbegehren, wie es die Bayern bereits erfolgreich durchgeführt haben, will der Naturschutzbund Niedersachsen (NABU) jetzt zusammen mit 130 Bündnispartnern, darunter Parteien, Vereine und Verbände, mehr Umweltschutz gesetzlich verankern. Am Donnerstag startete der NABU Neustadt eine entsprechende Unterschriftenaktion. Insgesamt 610.000 wahlberechtigte Niedersachsen müssen in den nächsten sechs Monaten das Volksbegehren für mehr Artenvielfalt mit ihrer Unterschrift unterstützen, damit die Forderungen Eingang in die Landesgesetze finden.

„In Niedersachsen sind die Hälfte aller Tier- und Pflanzenarten vom Aussterben bedroht“, macht Dirk Herrmann vom Ortsverband der Grünen deutlich. Bienen, Hummeln und Schmetterlinge, Vögel und Fledermäuse sowie heimische Wildpflanzen seien gefährdet, heißt es im Flyer zum Volksbegehren. „Jede Art, die einmal verschwunden ist, bekommen wir nicht wieder“, schlagen Naturschützer Alarm. Gründe für das Artensterben seien der Verlust an Lebensräumen, wie Hecken, Wiesen und Gewässer, die einer intensiven Landwirtschaft mit exzessivem Pestizideinsatz und enormem Stickstoffeintrag zum Opfer fallen.

Die Initiatoren des Volksbegehrens wünschen sich wieder mehr Vielfalt in der Landschaft: Blühflächen am Wegrand, Feldgehölze und Gewässerrandstreifen, die künftig auf fünf Metern Breite nicht mehr gedüngt und gespritzt werden sollen. „Dabei setzen wir auf Kooperation mit den Landwirten“, erklärt Herrmann und schlägt entsprechende Ausgleichszahlungen vor. Auch auf Waldflächen soll der Natur- und Klimaschutz an erster Stelle stehen, fordern die Naturschützer - und das vor allem in den landeseigenen Wäldern. Forcieren will das Volksbegehren auch den Ökolandbau, der bis 2030 auf 20 Prozent ansteigen soll.

Derzeit erschwert die Corona-Krise die Öffentlichkeitsarbeit der Initiatoren des Volksbegehrens. „Viele wissen noch gar nichts davon“, so Thomas Dietze vom NABU Neustadt. Er kündigt verschiedene Aktionen an. Er selbst will auch mit dem Fahrrad im Neustädter Land unterwegs sein, um Unterschriften zu sammeln.

In der Kernstadt stehen die grünen Unterschriften-Boxen in den Buchhandlungen Biermann und Frerk, im Weltladen und in „Frankies Store“.

