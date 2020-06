Gesundheit zwingt Rozanska zum Rückzug

Ratherrin gibt alle Ämter auf

Neustadt (os). Die SPD-Ratsfraktion verändert sich erneut. Wie Fraktionssprecher Harald Baumann am Freitag mitteilte, zieht ich Ratsmitglied Magdalena Rozanska (Foto) zum 1. Juli von allen Ämtern zurück. Aus gesundheitlichen Gründen verzichtet sie auf die Mandate im Rat und Ortsrat der Kernstadt wo sie auch stellvertretende Ortsbürgermeisterin und Sprecherin der SPD-Fraktion ist. Außerdem steht die Verwaltungswirtin dem Jugend- und Sozialausschuss vor. "Ich hoffe, dass ich nach dieser Auszeit wieder gesund sein werde", sagte die 33-Jährige der Neustädter Zeitung.

"Wir verlieren mit Magdalena Rozanska geballte Kompetenz und Fachwissen, durch ihre von Sachverstand geprägten Beiträge hat sie der Partei gerade auf dem Gebiet der Jugend- und Sozialpolitik sehr geholfen", kommentierte Baumann den Rückzug. "Die Türen bei uns bleiben für sie auf jeden Fall offen. Gesundheit geht absolut vor."

Rozanska ist beruflich bei der Stadt Wunstorf als stellvertretende Fachbereichsleiterin in der frühkindlichen Bildung tätig. In Neustadt leitete sie bereits die Abteilung der Kernstadt-SPD, im Rat war sie Mitglied in mehreren Fachausschüssen.

Ihre Nachfolger in den Gremien stehen bereits fest. Das Ratsmandat übernimmt als Nachrückerin Andrea Czernitzki aus Bordenau, wo sie auch im Ortrat sitzt und die Abteilung der Sozialdemokraten führt. In den Kernstadt-Ortsrat rückt Philipp Schröder nach. Neuer stellvertretender Ortsbürgermeister soll Matthias Rabe werden.

