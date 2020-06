Baustelle verschiebt sich

Neustadt (os). Eine Woche später als geplant wir die Königsberger Straße für den Austausch eines defekten Kanalanschlusses gesperrt. Die Arbeiten beginnen nun am 29. Juni und dauern voraussichtlich zwei Wochen. Die Fahrbahn wird auf Höhe des Edeka-Marktes in beide Richtungen voll gesperrt. Während dieser Zeit müssen motorisierte Verkehrsteilnehmer den Bereich zwischen den Einmündungen in die Stephanstraße und in die Schweriner Straße über die Memeler Straße und die Erika-Najork-Straße umfahren. Fahrradfahrer und Fußgänger werden um das Baufeld herumgeführt.

