Kitas öffnen ab 22. Juni im „eingeschränkten Regelbetrieb“

Ab Montag sind Kitas wieder für alle Kinder offen, aber zu eingeschränkten Zeiten. Foto: Kneipp (Archiv) vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (os). Für viele Eltern eine wichtige und gute Nachricht - über die die NZ schon nach der vergangenen Ratssitzung kurz berichtete: Ab dem 22. Juni dürfen wieder alle Kinder in den Kitas und Krippen betreut werden. Das Kultusministerium hat angekündigt die Beschränkungen der Notbetreuung aufzuheben und sieht einen „eingeschränkten Regelbetrieb“ vor. Damit entfällt unter anderem die wöchentliche Anmeldung in den Einrichtungen.

Die Kinder werden ausschließlich innerhalb ihrer Gruppen betreut, offene Konzepte werden ausgesetzt. Die Gruppen sollen unter sich bleiben, um die Infektionswege so klein wie möglich und nachverfolgbar zu halten. Die Außenbereiche oder Bewegungsräume sind nutzbar, Betreuungsgruppen müssen sich jedoch zeitlich abwechseln.

Es stehen jedoch noch nicht alle Erzieherinnen für die Betreuung zur Verfügung, weil einige zu den besonders gefährdeten Risikogruppen gehören. Daher hat das Ministerium mit dem „eingeschränkten Regelbetrieb“ auch den Personalschlüssel vorrübergehend außer Kraft gesetzt. Dazu ist es möglich, dass die Erzieherinnen bei der Betreuung durch eine „andere geeignete Person“ unterstützt werden könnten. Voraussetzung ist, dass diese nicht vorbestraft sind - ein polizeiliches Führungszeugnis muss vor Beginn der Tätigkeit vorgelegt werden. Auch müssen diese Unterstützungskräfte einen gültigen Impfausweis vorlegen, und die notwendigen Impfungen, wie etwa gegen Masern, nachweisen.

Alle Einrichtungen sind angehalten den Niedersächsischen Rahmen-Hygiene-Plan für die Kindertagesbetreuung einzuhalten und vor Ort umzusetzen. Dieser muss aber noch zwingend auf den eingeschränkten Betrieb angepasst werden, da sonst die Stadt Neustadt gemeinsam mit den Freien Kindertagesstättenträger vor unlösbaren Problemen stehen.

Bei der Betreuungszeit in den einzelnen Gruppen kann es zu Abstrichen kommen. „Die Einrichtungsleitungen müssen anhand der Personalsituation entscheiden, welchen Betreuungszeitraum Sie in Ihren Einrichtungen anbieten können“, erläutert Antje Fröhlich vom Fachdienst Kinder und Familien der Stadtverwaltung. Ihr Team ist seit Wochen mit teilweise wöchentlich veränderten Vorgaben des Ministeriums konfrontiert.

In der Regel befänden sich früh morgens oder spät am Nachmittag nicht mehr viele Kinder in den Kindertagesstätten, so die Verwaltung. Deshalb sind die - extra zu bezahlenden - Früh und Spätdienste derzeit ausgesetzt. Die Halbtagsbetreuung sieht eine maximale Betreuungszeit von fünf Stunden vor, der reduzierte Ganztag 6,5 Stunden und der volle Ganztag acht Stunden Betreuungszeit pro Tag. „Die Einrichtungsleitungen entscheiden individuell vor Ort wann Sie die Betreuungszeiten morgens starten und nachmittags enden lassen, um so die größtmögliche Vereinbarkeit von Personalsituation und Elternwunsch zu ermöglichen“, erklärt Erster Stadtrat Maic Schillack. „Wir werden die Eltern in der kommenden Woche auch mit einem Elternbrief noch einmal direkt anschreiben und informieren“, ergänzt er.

Schillack sieht dem Start des „eingeschränkten Regelbetriebs“ am 22. Juni optimistisch entgegen. „Wir sind gut vorbereitet“. Zudem wisse er, wie wichtig es für die Kinder ist, wieder Kontakt zu Gleichaltrigen zu haben und dass viele Eltern auf eine Öffnung der Kitas warten.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1110 vom 20.06.2020