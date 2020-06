Willi Kümmerling ist verstorben

Niedernstöcken (os). Jahrzehntelang hat er auf verschiedenen Ebenen ehrenamtlich gewirkt, am Montag verstarb Willi Kümmerling im Alter von 69 Jahren nach kurzer, schwerer Krankheit.

Vorher wirkte er nicht nur in seinem Heimatort, in dem er nach 38 Jahren als Chef des Schützenvereins noch im Januar zum Ehrenvorsitzenden ernannt worden war. „Wir sind natürlich extrem dankbar für Willi, man kann sich gar nicht vorstellen, wie viel er bewegt hat“, sagte Pressewart Marc Wegener damals - auch mit Blick auf den Erhalt des Schützenhauses für den Verein durch den vom Vorsitzenden betriebenen Kauf des Gebäudes. Ebenfalls in Niedernstöcken spielte Willi Kümmerling bis ins hohe Alter Fußball. „Er war ein Fußballverrückter und hat den SCN auch ohne gewähltes Ehrenamt immer unterstützt“, sagt der Vorsitzende Heinrich Clausing. „Wenn Willi Kapitän war haben wir nie ohne komplette Mannschaft auf dem Platz gestanden“, beschreibt er sein Motivationstalent.

Für das Allgemeinwohl setzte sich der KFZ-Meister auch in der Lokalpolitik ein. Von November 2001 bis Oktober 2016 im Ortsrat Mandelsloh, von März 2009 bis April 2018 im Rat. Dort kämpfte er für die CDU unter anderem für die Belange von Familien, Kindern und Schülern, saß im Schulausschuss sowie im Jugend- und Sozialausschuss. „Willi war ein feiner Kerl. Er hat sich über Jahrzehnte für unser Neustädter Land und Niedernstöcken gekümmert. Seiner offenen, ehrlichen und kameradschaftlichen Art konnte man sich nicht entziehen“, sagt der Vorsitzende der CDU-Ratsfraktion, Sebastian Lechner.

