Straßenausbaubeitragssatzung ist rückwirkend abgeschafft

Neustadt (r/tma). Schon lange angekündigt, nun ist es endlich offiziell: Mit der Genehmigung des Haushaltes durch die Kommunalaufsicht (wir berichteten) ist die Straßenausbaubeitragssatzung (Strabs) nach langer Planung abgeschafft.

„Auf den Weg gebracht wurde dies von der SPD. Wir freuen uns, dass damit die Ungerechtigkeit für Anlieger an kommunalen Straßen gegenüber Anliegern an Regions- und Landesstraßen aufgehoben ist“, sagt deren ratsmitglied Christina Schlicker. „Die Umsetzung der Maßnahme war uns immer eine Herzensangelegenheit.“ Der Rat der Stadt Neustadt hat in Sitzungen in Januar und März die Aufhebung der Strabs mit einer Aufhebungssatzung rückwirkend zum 31. Dezember beschlossen.

Damit können für verschiedene Baumaßnahmen bestehender Straßen, die im laufenden Jahr begonnen wurden, keine Beiträge mehr erhoben werden. Die Stadt kündigt an, betroffene Maßnahmen in diesem Jahr abrechnen zu wollen.

Doch auf Grundstückseigentümer kommen noch immer Erschließungsbeiträge zu. „Unter Erschließung im Sinne des Baugesetzbuchs ist die Schaffung einer Straße oder einer Teileinrichtung von ihr zu verstehen“, erklärt Annika Duthoo, Fachdienstleiterin Tiefbau. Auch für Straßen, die schon älter seien, aber noch nicht im Sinne der Erschließungsbeitragssatzung als erstmalig hergestellt gelten, müssten die Kosten für diese Herstellungsmaßnahmen auf die betroffenen Grundstücke verteilt werden.

„Die Kommunalaufsicht hat unseren Haushalt genehmigt“, sagt Bürgermeister Dominic Herbst. „Jedoch nur aufgrund der positiven Ergebnisse der letzten Jahre. Die Abschaffung der Strabs wurde von der Kommunalaufsicht kritisch bewertet. Sollten wir zukünftig mit höheren Defiziten als geplant abschließen, müssen wir diesen Posten auch wieder zur Diskussion stellen.“

Ausgabe-Nr. 1110 vom 20.06.2020