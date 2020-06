Mehrheitsfraktion stellt sich hinter Herbst und fordert, Arbeit mit WVGN zu prüfen

Wasserverbandsausschuss spricht Geschäftsführung Vertrauen aus

Neustadt/Garbsen (r/tma). Die Ratsfraktionen von CDU, Bündnis 90/Die Grünen/Die Linke und UWG haben in einem gemeinsamen Schreiben den Bürgermeister beauftragt, die weitere Zusammenarbeit mit dem Wasserverband Garbsen-Neustadt (WVGN) zu prüfen.

In einem Pressegespräch hatten Herbst (Grüne) und sein Garbsener Amtskollege Dr. Christian Grahl (CDU) den Verband dazu aufgefordert, grundsätzliche Fragen zum Unternehmen zu beantworten (wir berichteten). Auch die Mehrheitsfraktion unterstützt die Forderung, damit die Stadtoberhäupter in der Lage seien „ihre jeweiligen Ratsgremien ausführlich über alle Fragen zum Wasserverband zu unterrichten“. Ebenfalls stärken die Parteien Herbst bei seiner Kritik an der finanziellen Situation des WVGN den Rücken und beauftragen ihn, „mit Hilfe des städtischen Beteiligungscontrollings und der Kämmerei auf Basis der Auskünfte des Wasserverbandes zu eruieren, welche Risiken sich aus der Situation des Wasserverbandes für den städtischen Haushalt mittelfristig ergeben könnten“. Die Rechtsposition der Stadt gegenüber dem Wasserverband solle gutachterlich geprüft werden.

Auch müsse die Stadt Synergie- und Kostensenkungspotenziale zwischen dem Verband und der Leinenetz GmbH ermitteln. „Dabei sollte analysiert werden, inwieweit eine Kooperation zwischen Wasserverband und Leinenetz zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger und der Stadt Neustadt sinnvoll sein könnte, um Preisstabilität, Qualitätsverbesserung sowie Versorgungssicherheit zu gewährleisten“, schreiben die Fraktionen.Ebenfalls lehnen sie einen Neubau des Verwaltungsgebäudes des WVGN ab.

Der Parteienverbund schätzt ähnlich wie die Bürgermeister ein, dass der Verband nur durch eine erneute Steigerung des Wasserpreises in der Lage ist, Investitionen in sein sanierungsbedürftiges Netz und eine mögliche Aufbereitung nitrathaltigen Wassers zu finanzieren, denn „der Wasserverband verfügt über keinerlei Rücklagen für größere Vorhaben. Diese zu erwartenden Wasserpreissteigerungen sind unseren Bürgerinnen und Bürgern nicht zuzumuten, zumal im Versorgungsgebiet Neustadt die Ortsteile Poggenhagen und Suttorf durch die Stadtnetze mit nitratärmerem und günstigerem Wasser versorgt werden.“

Aus Sicht von CDU, Grüne/Linke und UWG muss der Vorstand des Wasserverbandes jetzt vollständige Transparenz über die Lage des Wasserverbandes herstellen. Nach Bewertung der Situation sollten Kooperationsmöglichkeiten zwischen WVGN und den Stadtwerken beziehungsweise der Leinenetz - zu denen die Fraktionen viele lobende Worte finden - geprüft und vereinbart werden. Man möchte „ zu einem guten Konzept für die langfristige Versorgungsicherheit, stabile Preise und eine gute Wasserqualität zu kommen.“

In einer internen Ausschusssitzung des WVGN wurden in der vergangenen Woche Vorstand sowie Geschäftsführung mit großer Mehrheit bestätigt. Die Äußerungen der Bürgermeister wurden gleichzeitig zurückgewiesen. Der Verband habe „ein Anrecht darauf haben zu erfahren, wozu die Verwendung des von den Verwaltungsspitzen angeforderten umfangreichen Zahlenmaterials (70 Fragen) erforderlich ist.“ Auch wolle man sich unter erschwerten Arbeitsbedingungen in der Corona-Krise keine Unwilligkeit vorwerfen lassen, schreibt Verbandsvorsteher Wilfried Aick.

„Im Moment kann der Verband die Zwecke und Ziele seiner Neustädter und Garbsener Kritiker so bislang nur andeutungsweise der Presse entnehmen“, so Aick. Die Diskussion sei in der jetzigen Zeit „ein politisch fragwürdiges Unterfangen“ und schade der Region. Der WVGN sei aber weiterhin für Gespräche über Kooperationen offen.

