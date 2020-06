Bienenvölker in Schneeren: Kann der „Schiffer-Tree“ seine Versprechen halten?

Region, Imker und NABU haben unterschiedliche Ansichten zum Schutz

Schneeren (tma). Eine natürlichere Bienenhaltung soll der sogenannte Schiffer-Tree ermöglichen. Zwei der zylindrischen Konstruktionen hängen inzwischen im Dorf, weitere sollen in Eilvese, von der Dorfgemeinschaft in Hagen, zwei vom NABU, eines von der Stadt und eines in Borstel aufgestellt werden. Doch jetzt gibt es Kritik von Imkern und der Region.

Theologiestudent und Imker Lucas Pfannkuche bemüht sich, seine 24 Völker nicht auf Honigertrag, sondern „bienengerecht und wesensgerecht“ zu züchten. Grundsätzlich stimmt er den Zielen des Schiffer-Trees zu, doch hält er die Effektivität der Behausung in verschiedenen Aspekten für fragwürdig. „Erstmal muss man sich klar machen, dass man damit keine Wildbienen anspricht“, erklärt Pfannkuche. „Bei den Trees setzt man auf wildlebende Honigbienen, indem man quasi Baumhöhlen imitiert.“ Man könne aber nicht kontrollieren, ob ein Schwarm dort einzieht oder unter ein Dach, wo er aufwendig wieder entfernt werden müsse. Sollten Honigbienen einziehen, fehle außerdem eine ausführliche Kontrollmöglichkeit. Bei Kästen gäbe es Deckel und klassische Bienenkörbe könne man einfach von unten kontrollieren. Pfannkuche demonstriert das mit seinen teils 150 Jahre alten Körben: Ein Teil der Insekten schwärmt nach der Drehung aus, bleibt aber friedlich und kehrt später erstaunlich koordiniert zurück.

Kontrolliert werden müssen Bienenvölker von den Haltern auf Krankheiten - so sieht es die Bienenseuchen-Verordnung vor. Besonders heikel ist dabei die Varroa-Milbe, aus Asien eingeschleppte Parasiten, die sich in Deutschland und vielen Teilen der Welt in den letzten 40 Jahren auf beinahe alle Honigbienenvölker verbreitet haben. Ohne geschulte Imker ist die Behandlung schwierig, unkontrolliert gehen viele Völker ein. Laut seinem namensgebenden Erfinder müssen im Schiffer-Tree Bienen dank des Raumklimas nicht behandelt werden und könnten „selbstbestimmt“ leben. „Natürlich könnte man das machen, dann verliert man aber zwei Drittel seiner Völker“, so der 25-jährige Schneerener. „Ich glaube nicht, dass das Honigbienenschutz ist.“ Für Imker sei der Verlust eines Volkes gleichbedeutend mit dem Tod eines Haustiers. Die Behauptung von Schiffer, der Tree sei dank seiner Form optimal, widerlegt Pfannkuche mit den Berechnungen des Schweizers. Dank diesen scheint auch der bewährte Korb sehr optimiert, doch behandelt werden müssen dessen Bewohner trotzdem.

Auch Wulf-Ingo Lau aus dem Bieneninstitut in Celle stimmt Pfannkuche zu, viele Argumente von Schiffer seien Trugschlüsse, der Tree wolle zu viel neu erfinden. Er benutze ebenfalls bis heute Körbe, die er mit „der Gründlichkeit der Imker“ als sinnvollsten Honigbienenschutz erachtet. „Der Schiffer-Tree funktioniert nur mit Glück und an wenigen Standorten“, erklärt Lau. „Leute, die einen haben, müssen ausgefuchste Imker sein.“ Und selbst dann sei die Kontrolle, etwa nach den Milben, schwieriger. Der NABU-Vorsitzende Reinhard Hoffknecht versichert auf Anfrage die Betreuung in Schneeren durch einen Imker.

Die Wichtigkeit einer Betreuung untermauern Pfannkuche und Lau auch in Hinsicht auf die Bienenseuchen-Verordnung. Haltung muss beim Veterinäramt angezeigt, nicht besetzte Wohnungen geschlossen werden. Ein Verstoß stellt eine Ordnungswidrigkeit dar. Die Imker erläutern, dass Varroamilben selbst nach Abflug oder Tod des Schwarms im Bienenhaus bleiben und potentielle Nachfolger sogar stärker befallen könnten, daher die Regelung. „Schiffer kann natürlich begeistern, aber ich finde es blöd, den Wettbewerb mit unbelegten Ideen gleich auf dem Rücken der Biene auszutragen“, so Pfannkuche. „Das ist in Deutschland auch rechtlich sehr, sehr dünnes Eis.“

Einhaltung der Seuchen-Verordnung

In der Bienenseuchen-Verordnung ist der Schiffer-Tree aktuell noch nicht explizit berücksichtigt. Auf Anfrage der Neustädter Zeitung hat der regionale Fachdienst für Verbraucherschutz und Veterinärwesen sich die Lage aber genauer angesehen und eine ausführliche Einschätzung zu den „Klotzbeuten“ abgegeben.

„Es ist davon auszugehen, dass Krankheitsvorbeugung und -erkennung verspätet oder gar nicht stattfinden, weil sich der [...] ‚Aufsteller‘ des Schiffer-Trees selbst oft nicht als Imker betrachtet“, teilt Regionssprecherin Sonja Wendet mit. „Krankheiten von diesen Bienenvölkern können schnell auf andere Bienenvölker durch Verflug oder Räuberei übertragen werden.“ Die Region gehe davon aus, dass ein zugeflogener Schwarm nach Bienenrecht demjenigen gehört, der den Schiffer-Tree aufgehängt hat. „Damit ist er Bienenhalter und unterliegt damit der Bienenseuchen-Verordnung.“

NABU-Chef Hoffknecht wundert sich über die Einschätzung, da sich die Region bereits gemeldet habe. Er merkt an: „Der Begriff Bienenbehausung ist falsch, wir sprechen von einer Baumhöhlensimulation.“ In Schneeren sei dort ein Specht gesichtet worden, auch andere Tiere - nicht explizit Bienen - seien denkbar.

