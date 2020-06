Bürgermeister entpuppt sich als Dino-Fan

Versprechen wird ein Jahr nach dem Wahlkampf eingelöst

Maggie Rusyniak überreicht Bürgermeister Dominic Herbst das eigentlich favorisierte Dino-Shirt. Ein ähnliches in seiner Größe zog er gleich über. Foto: Seitz vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (os). Genau ein Jahr war es am gestrigen Dienstag her, dass Dominic Herbst sich in der Stichwahl um das Bürgermeister-Amt durchsetzte und damit zum Nachfolger von Uwe Sternbeck gewählt wurde.

Am heutigen Mittwoch folgte noch die Einlösung eines Versprechens aus der Wahlkampfzeit. Maggie Rusyniak, Inhaberin des Kindermodeladens "Klamotte" hatte seinerzeit ein Dino-Shirt bei Instagram gepostet. Der damalige Kandidat Dominic Herbst reagierte darauf und hätte so etwas gern selbst im Schrank gehabt. Nur die Größe wäre doch etwas eng geworden. Die Mode-Fachfrau versprach, eines zu besorgen. Das entpuppte sich aber als beinahe ebenso schwierig, wie Bürgermeister zu werden. "Das Design ist geschützt und nicht in Erwachsenen-Größen zu bekommen", erzählte sie bei der Übergabe an das Stadtoberhaupt. So wich sie auf ein Ersatz-Produkt mit gleichem Aufdruck aus, über das Herbst sich ebenso freute. Das eigentlich begehrte Shirt gab es als Zugabe, ob und wann das gebraucht werden könnte, blieb trotz Nachfrage offen.

Ob der Bürgermeister das neue Shirt, das nach eigener Aussage "doch gut zum beruflichen Outfit" passe, tatsächlich abends zur Aufsichtsratssitzung der Wirtschaftsbetriebe tragen wird, muss abgewartet werden.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1110 vom 20.06.2020