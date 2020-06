Schneller als die Feuerwehr ...

Neues Tanklöschfahrzeug ist schon da

Viele Mitglieder der Marienseer Feuerwehr nahmen das neue Tanklöschfahrzeug gleich am ersten Tag in Augenschein.

Mariensee (os). ... war der Feuerwehrfahrzeuglieferant. Erst am Dienstag vergangener Woche hatte der Fachausschuss über die Anschaffung eines Vorführfahrzeugs statt der Sanierung des alten Unimog-Tanklöschfahrzeugs (TLF) beraten (wir berichteten). Das Ersatzfahrzeug für das Stadtgebiet ist seit vielen Jahren in Mariensee stationiert. Schon die angepeilte Lieferung für den vergangenen/morgigen Donnerstag überraschte viele, doch dann ging alles noch schneller. Am Montagabend erhielt der städtische Feuerwehr-Sachbearbeiter Kai Knigge einen Anruf. Das Fahrzeug stehe jetzt auf dem Tieflader, wurde ihm mitgeteilt, und könne am Dienstagmorgen am neuen Standort geliefert werden.

Also fuhr Knigge zum Gerätehaus und sorgte dafür, dass Platz geschaffen wurde, um das TLF 2000 einzustellen. Der fast 40 Jahre alte Vorgänger muss dafür nun neben dem Gebäude stehen. Das „Neue“ ist ebenfalls ein Unimog und hat als Vorführfahrzeug mit Baujahr 2017 erst knapp 2.500 Kilometer auf dem Tacho. Der Preis fiel mit 205.000 Euro zwar deutlich geringer als für ein Neufahrzeug aus, lag allerdings höher als die 145.000 Euro für die Sanierung. Ob die am Ende ausgereicht hätten, wird nun nicht mehr geklärt. Die Kapazitäten der Hersteller wären aber ohnehin knapp gewesen - mit 24 Monaten Wartezeit.

So begrüßten am Dienstagabend zahlreiche Marienseer Feuerwehrleute und alle drei Stadtbrandmeister das neue Einsatzfahrzeug in Mariensee. Nicht nur Ortsbrandmeister Axel Bartling freut sich über den Neuzugang, der neben dem neuen Fahrgestell auch 200 Liter mehr Wasser an Bord haben wird, als der Vorgänger. Das neue TLF bekommt nun Schläuche und anderes Material, dazu beginnen die Maschinisten-Ausbildung und die Einweisung der Aktiven. Außerdem wird es noch entsprechend des Neustädter Feuerwehr-Designs beklebt. Bartling rechnet mit einer Einsatzbereitschaft des Fahrzeugs ab Ende Juli oder Anfang August.

