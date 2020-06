Einen Monat nach der Wiedereröffnung: Die Stadtbibliothek im „Krisenmodus“

Erster Tag und neue Fristen sorgten für rekordverdächtige Zahlen

Neustadt (tma). Durch die Einschränkungen der Corona-Krise musste auch die Stadtbibliothek im Veranstaltungszentrum Leinepark einige Wochen schließen.

Abgabefristen für Bücher und Medien wurden bis eine Woche nach der Neueröffnung am 11. Mai verlängert, was einige Tage für großen Ansturm gesorgt hat. „Die Leute haben uns überrannt“, berichtet die stellvertretende Teamleiterin Julie Beutel. „Am ersten Tag gingen pro Minute fünf Bücher über die Theke.“ Insgesamt 1.600 Medien wurden ausgeliehen und zurückgegeben - trotz Schlangen und verkürzter Öffnungszeiten. Die Bibliothekarin schätzt sonst etwa 700 ausgetauschte Medien an einem normalen Tag - mit langen Öffnungszeiten.

„Am Anfang waren wir alle sehr unsicher, wie das mit Wegfindung und Scheiben funktioniert“, berichtet Beutel. „Die ersten zwei Tage hatten wir keine Durchreiche in den Scheiben.“ Es sei ein laufender Prozess gewesen, habe sich nun aber eingependelt. Die Nutzer haben sich schnell daran gewöhnt, in der Schlange zu stehen und Körbe zu nehmen sowie eigenständig zu desinfizieren.

Die meisten wären froh über die Wiedereröffnung gewesen, wünschten dem Team sogar gute Gesundheit, nur manche Familien mit Kindern würden sich ab und zu ein wenig zu viel Zeit lassen. Denn Aufenthaltsmöglichkeiten gibt es in den Räumen zurzeit keine mehr, wer etwas Ausleihen möchte, muss stehend nachsehen.

Doch auch das Team der Bibliothek musste sich umstellen. Arbeitstage werden zu zweit besetzt, was bei mehr als 3,5 Stunden Schicht „harter Tobak“ sein könne. Sonst sind die Mitarbeiterinnen teilweise im Homeoffice, erledigen normale Arbeiten oder sortieren Regale, für die sie lange keine Zeit mehr hatten.

„Es ist für uns alle anstrengend, nach dem großen Hackerangriff gleich die nächste große Krise zu haben“, erklärt Beutel. „Aber wir leben im Krisenmodus, wir sind das gewöhnt.“ Sie lobt ihr „tolles Team“ und dessen Arbeitsmoral trotz langer Ungewissheit über die Wiedereröffnung. Beutel habe die Lockerungen genau beobachtet und die Bibliothek „wie einen Einkaufsladen“ betrachtet.

Die Öffnungszeiten der Bibliothek sind nun wieder montags und donnerstags von 11 bis 18 Uhr, dienstags von 11 bis 16 Uhr und freitags von 11 bis 13 Uhr. Das Team ist unter Telefon 05032/84-439 oder per E-Mail an stadtbibliothek@neustadt-a-rbge.de erreichbar.

