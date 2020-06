Kostspielige Fotos bei zu schneller Fahrt zu haben

Blitzeranhänger steht bis Sonntag in kurzer Ortsduchfahrt

Schneeren (os). Tempo 50 ist erlaubt, wer deutlich schneller ist, dürfte in dem kurzen Teilstück des Ortes - Richtung Mardorf gelegen - für den Rest der Woche den roten Blitz sehen. Das kommunale Geschwindigkeitskontrollgerät steht dort bis Sonntag. In welche Fahrtrichtung geblitzt wird, stand am Nachmittag noch nicht genau fest, wahrscheinlich ist nach einer ersten Messung in Richtung Ortskern vor einigen Wochen dieses Mal die entgegengesetzte Strecke.

Wie die Stadt auch derzeit wieder mit dem Seitenraummessradar erfasst, hielten sich in der Vergangenheit viele Verkehrsteilnehmer nicht an die vorgeschriebene Geschwindigkeit. Die ohne Fotos erfolgende Vergleichsmessung soll zeigen, ob und wie sich der Blitzer auswirkt.

In der kommenden Woche steht der Anhänger das erste Mal in Basse, danach folgt die Landwehr in der Kernstadt.

