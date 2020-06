Willkommensgruß mit vielfältigem Nutzen für Geschäfte und Kunden

Donnerstag erste Sonderaktion

Neustadt (os). „Mit Sicherheit gut einkaufen“, so steht es auf den Aufklebern, die Besucher der Innenstadt aktuell an fast allen Zugängen begrüßen. Der Hinweis auf Abstandsregeln und Maskenpflicht (siehe auch Kasten) ist aber nur eine Funktion der 1,5 Quadratmeter großen Hinweise. Vor allem sollen sie dafür sorgen, dass wieder mehr Menschen kommen.

Die Aufkleber sind rutschhemmend und spurlos wieder zu entfernen, wie Folien-Fachfrau Cessy Meyer sagt. Problematisch war nur das Grundmaterial. Bis nach Frankreich und Belgien hatte sie nach der Stornierung der eigentlichen Bestellung telefoniert und schließlich in Schwaben doch noch eine Rolle bekommen.

Nach letzten Informationen der Wirtschaftsförderung ist die Resonanz in Geschäften, Gastronomie und bei Dienstleistern doch noch zurückhaltend. Das sollen aber nicht nur die Aufkleber ändern helfen. Immer donnerstags finden bis 9. Juli besondere Aktionen an den Nachmittagen statt (wir berichteten). Außerdem hat die Partnerschaft Innenstadt, ein Zusammenschluss von Eigentümern, Geschäftsleuten, Stadtmarketingverein, Gemeinschaft für Wirtschaftsförderung und Stadt, auch für eine Coupon-Aktion gesorgt, mit der Kunden in vielen Läden und Gastronomen ordentlich sparen können. „Die Coupons sind da bestimmt ein guter Anfang, da sie nicht wie Aktionen viele Leute an einen Ort locken, sondern ganz dosiert eingesetzt werden können“, so Wirtschaftsförderer Uwe, der sich vor allem freut, dass in der Partnerschaft alle „für die Innenstadt an einem Strang ziehen“. Die Aktionsreihe endet am 9. Juli mit einem Late-Night-Shopping. „Wir freuen uns über jeden, der kommt“, sagt Citymanagerin Jana Schadwinkel. Deshalb wird sie mit einigen Mitstreitern noch eine Nachtschicht einlegen und süß bestücke Dankeschön-Karten vorbereiten, die an Kunden verschenkt werden sollen.

Zur Sicherheit können übrigens die Abmessungen der Begrüßungs-Aufkleber beitragen: Mit 1,5 Metern Breite zeigt sich schnell, ob nicht in einem Haushalt lebende Innenstadtgäste den richtigen Abstand wahren.

Markt nur mit Maske

Martin Schwalb, bei der Stadtverwaltung zuständig für den ordnungsgemäßen Ablauf der Corona-Maßnahmen, stellt abnehmende Maskenbereitschaft beim Wochenmarkt fest. „Das ist aber wie in Geschäften so vorgeschrieben“, sagt er und berichtet von teils hartnäckigen Diskussionen bis hin zu Beschimpfungen der städtischen Mitarbeiter.

