Franzseebad beginnt Saison mit Hygienevorschriften - Wasser fehlt

Amedorf (tma). Am Freitag, 19. Juni, startet auch das Franzseebad nach einer Verspätung durch Corona-Krise und neue Auflagen in den Sommer - vorerst allerdings nur mit verkürzten Öffnungszeiten freitags bis sonntags von 14 bis 20 Uhr.

„Uns geht es darum, dass es einigermaßen wirtschaftlich bleibt“, begründet der Vorsitzdende der Franzsee-Initiative, Friedhelm Wedemeyer, die Entscheidung. Andererseits müsse man mehr desinfizieren und auch eine zweite Badeaufsicht mit DLRG-Silber engagieren. All das mit wegfallenden Einnahmen - alleine durch die "Italienische Nacht" und das Anbaden fehlen etwa 10.000 Euro in der Vereinskasse. Aber: Mehr als 160 zahlende Mitglieder sind dabei geblieben, wodurch noch etwa 8.000 Euro an Beiträgen zusammenkommen.

„Die Situation ist schwierig, wir haben uns vorgenommen keine großen Investitionen zu machen“, erklärt Schatzmeister Carsten Helberg. „Erst müssen wir sehen, dass wir fixe Kosten tragen können.“ Erschwerend kommt hinzu, dass ein Wasserschaden am Sanitätsgebäude repariert werden muss, auch wenn die Intitiative auf die Versicherung hofft.

Bei den neuen Hygienevorschriften mit Abstandsregelungen und Desinfektionsmittel hat der Vorstand bei der Ausarbeitung Unterstützung von einem Mitglied aus dem Pflegebereich bekommen. Doch die Einhaltung liegt auch bei den Besuchern. „Wir hoffen, dass die Badegäste eigenverantwortlich sind“, sagt Schriftführerin Christiane Gruber.

Das Gelände und die Anlagen bieten genügend Platz für Gäste, doch bisher geht der Vorsitzende von keiner Rekordsaison aus. „Wir sind echt gespannt, vermuten aber einen verhaltenen Auftakt“, so Wedemeyer. „Das kommt natürlich auf den Sommer an.“ Momentan zeichnet sich ein altes Problem ab: Ein halber Meter Wasser fehlt im See.

Doch der Vorstand bleibt optimistisch und kündigt schon Veranstaltungen an. Im August soll das Wanderkino Cinema del Sol erstmals „Bohemian Rhapsody“ zeigen, für das Ende der Saison möchte man sich mit einem „Abbaden“ bei den treuen Mitgliedern bedanken. Weitere Informationen zu Hygiene und Terminen gibt es unter franzseebad.de.

Ausgabe-Nr. 1110 vom 20.06.2020