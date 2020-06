Kabarett in der KGS-Freilufthalle: Mehr als 100 Zuschauer kommen

So eine sportliche Atmosphäre hatte eine Veranstaltung des Kulturforums wohl noch nie, doch die KGS-Freilufthalle eignet sich mit etwa 180 Plätzen gut dafür.

Neustadt (tma). Bei seinen ersten Auftritten wussten die Freunde von Nikita Miller noch nicht, wann sie klatschen sollte, das hat das Publikum bei der ersten Veranstaltung des Kulturforums nach vier Monaten Corona-bedingter Zwangspause aber gemeistert

Durch die Abstands-Beschränkungen fand der Auftritt in der KGS-Freilufthalle statt: Die Betonstufen vor dem Gymnastikraum wurden für den Comedian zur Bühne, das Basketballdfeld zum Zuschauerraum. Mit Kreide und Klebeband wurde der Boden, auf dem sonst die Turnschuhe von Schülern laufen, in Quadranten eingeteilt. In Paaren konnten die Zuschauer sich zusammensetzen, viele haben eigene Campingstühle mitgebracht.

„Wir können hier 180 Zuschauer unterbringen“, erzählt der Vorsitzende Peter Lampe zu Beginn. Etwas mehr als 100 sind gekommen, keine schlechten Zahlen für einen Tag mit Unwetterwarnung.

Lampe lobte das disziplinierte Verhalten der Gäste und freut sich über viele Abonnenten, die während der Pandemie treu geblieben sind. Auch der Kasache Miller, der eigentlich schon im April nach Neustadt kommen sollte, freute sich nach langem Warten sichtlich über seinen ersten Auftritt vor Publikum.

Er erzählte, ohne gezwungen auf Pointen hinzuarbeiten, aus seinem Leben. Seine Frau und er spürten die Krise, beide seien Künstler. „Wenn dieses Virus zwei Jahre früher ausgebrochen wäre, wüsste ich nicht, was ich gemacht hätte“, so Miller. Er kommt schnell zu seinen Anfängen mit drei Nebenjobs und der ersten Gage nach 80 Auftritten in kleinen Bars in Köln.

Amüsiert lauschte das Publikum den Ausführungen über das Humorverständnis seiner „Russenkumpels“. Unter falschen Namen schilderte Miller die Erlebnisse mit „Oleg“, der Comedy nicht versteht und viel lieber wenig legale „Jobs“ erledigt, und seinem besten Freund „Dieter“, der zu einer Art Sohn wurde.

