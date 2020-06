Festessen im kleinen Kreis mit Schützenkönig und Bärentambour

Bärentambour Marc Flemming (v.li.) und Schützenkönig Jan-Alexander Hanke sowie Nadine Schober und Yvonne Flemming stießen zur Feier des Tages an. Foto: Maibaum

Neustadt (tma). Das Schützenfestwochenende Paraden und Festlichkeiten war für viele Kernstädter gewöhnungsbedürftig. „Das hat es seit dem Kriege nicht gegeben“, resümiert Schützenkönig Jan-Alexander Hanke.

Statt dem freitäglichen Herrenessen, an dem Bärentambour Marc Flemming ohnehin nie teilnehmen kann, wurde das „Festessen der Damen“ von Sonntag vorgezogen. Eingeleitet hatten das Hankes „Liebste“ Nadine Schober und Flemmings Frau Yvonne. Die Freundinnen kennen sich seit 20 Jahren über die Paradegarde und auch die Bekanntschaft zwischen Schützenkönig und Bärentambour ist vor vielen Jahren über die Frauen zustande gekommen.

Bei Schnitzeln, extra Spiegeleiern, Cola und Bier äußert Flemming Zustimmung zur aktuellen Schützenfest-Situation: „Es ist ok, weil niemand etwas machen darf.“ Seine Frau gibt aber zu, am Vorabend den Feierlichkeiten nachgetrauert zu haben. Die amtierende Majestät unterstützt den Aufruf von Schützenkommandeur Dirk Frese zur Besonnenheit. „Es ist genau richtig, was er geschrieben hat“, erklärt Hanke. „Es bleibt ja nie bei einem Bier und der Abstand kann auch nicht eingehalten werden.“

Etwas nachdenklicher werden die Anwesenden bei Gedanken um die Zukunft des Festes. Yvonne Flemming glaubt, daran, dass zukünftig bewusster gefeiert wird, denn „Sowas kann jederzeit wieder passieren“, Hanke stimmt ihr zu: „Man lernt, das alles vergänglich ist.“ Schober glaubt an eine ausgelassene Feier im kommenden Jahr, doch nicht mit der gleichen Mentalität wie noch 2019. „Man feiert nicht anders, aber mit kleinem Hintergedanken.“

Strukturelle Änderungen kann sich niemand vorstellen, doch was könnte angepackt werden? „Die Jugend wird zu wenig unterstützt“, sind sich alle einig. In wenigen Jahren wären sie die Hauptakteure des Festes. Frei nach Jean Jaurès schließt Flemming zur Begeisterung der Anwesenden mit einer Weisheit: „Man muss die Fackel weitergeben, nicht die Asche aufsammeln.“

