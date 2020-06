Mariensee und Bevensen bewerben sich als Verbund für Dorfentwicklungsprogramm

Beteiligung der Dorfbevölkerung per Online-Umfragen möglich

Mariensee/Bevensen (r/tma). Noch in diesem Jahr soll für Mariensee, Wulfelade, Empede, Himmelreich sowie Bevensen, Büren und Laderholz als Dorfverbund „Mariensee - Bevensen“ ein Aufnahmeantrag in das Niedersächsische Förderprogramm Dorfentwicklung gestellt werden - so hat es der Rat beschlossen.

Das Programm ermöglicht es der Stadt, aber auch Vereinen, Institutionen und Privatpersonen, Fördermittel zu beantragen, die dem „Erhalt der Lebensqualität“ auf den Dörfern dienen. Dabei kommen viele, sehr unterschiedliche Maßnahmen in Frage. „Von der Spielplatzneugestaltung über die Einrichtung eines Mehrgenerationentreffpunktes, eines Dorfladens bis zur Ausweisung von Rad- und Wanderwegen, und viel mehr“, schreibt die Stadt in einer Mitteilung. Für historische und ältere Gebäude in den Dörfern können Fördermittel für Erhalt, Sanierung oder eine Umnutzung beantragt werden.

Vor den Förderanträgen muss allerdings ein Aufnahmeantrag an das zuständige Amt für regionale Landesentwicklung in Hildesheim gestellt werden. Wenn die Aufnahme des Dorfverbundes geschafft ist, wird ein Dorfentwicklungsplan erstellt, in dem die Absichten für die zukünftige Entwicklung der Teilnehmer beschrieben werden, die als Grundlage für die folgenden Förderanträge dienen.

Für die Antragstellung wurde das Planungsbüro „mensch und region“ aus Hannover beauftragt. Für den Aufnahmeantrag sei laut der Stadt zudem die Mithilfe der Bevölkerung notwendig und die Außensicht und Moderation durch ein externes Büro förderlich.

Daher sind alle Bewohner aus den betreffenden Dörfern zur aktiven Mithilfe aufgerufen. Durch die Maßnahmen in der Corona-Krise war die Planung einer Bürgerversammlung und Dorfwerkstatt bisher aber nicht möglich. Daher sind die Informationen nun alternativ im Internet unter mariensee-bevensen.de zu finden. Dort werden auch einige Umfragen veröffentlicht, die erste ist von heute bis zum 28. Juni online.

Bis August muss der Antrag beim Amt für regionale Landesentwicklung eingereicht werden. Eine Nachreichung von Antragsunterlagen soll bis zum 15. Oktober aber möglich sein.

Interessierte, die an der Beantragung mitwirken wollen, können die Ortsbürgermeister ansprechen oder die Mitarbeiter des Fachdienstes Stadtplanung unter Telefon 05032/84-270/- 259 oder Katja Hundertmark vom Planungsbüro „mensch und region“ unter 05151/7909-390 und per E-Mail hundertmark@mensch-und-region.de erreichen.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1109 vom 13.06.2020