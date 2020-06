Fahrerin verlässt qualmenden Wagen auf B 6 und wird angefahren

Die anwesenden Feuerwehrleute untersuchen das Fahrzeug des Unfallopfers vergeblich nach Brandherden, weil Zeugen von Rauchentwicklung berichteten. Foto: Maibaum

Neustadt/Bordenau (tma). Das genaue Unfallgeschehen war für Feuerwehr und Polizei bei einem Einsatz am Freitagvormittag nicht sofort klar. Doch die Notfallsanitäter hatten alle Hände voll damit zu tun, eine angefahrene Frau zu behandeln.

Zeugen berichteten von einer „deutlichen Rauchwolke“, die aus dem Motorraum eines Opels drang, woraufhin die Fahrerin den Wagen zum Stehen brachte und sich auf die Straße „taumelnd“ entfernte. Der Fahrer eines Kleinwagens konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und fuhr die Frau an.

Deutliche Spuren an Windschutzscheibe, Seitenspiegel und Straßenbelag ließen eine Kopfverletzung vermuten, der Fahrer stand nach ersten Angaben der Polizei sichtlich unter Schock. Zu Redaktionsschluss gab die Polizei an, dass das Opfer „schwerverletzt und in Lebensgefahr“ sei. Nach einer längeren Behandlung durch Rettungsdienst und Notarzt wurde das Opfer unter Mithilfe der Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr in einen Rettungshubschrauber gebracht und zur weiteren Behandlung geflogen.

Die B 6 wurde auf Höhe des Rastplatzes „Dammkrug“ in beide Fahrtrichtungen für einen ausreichenden Start- und Landeplatz der Luftretter gesperrt und blieb in Richtung Hannover auch längere Zeit für die Unfallaufnahme unbefahrbar.

