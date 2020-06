HRK in der Liebfrauenkirche

... und Sonntag bei Meer Radio

Pastor Marcus Buchholz interviewt Heinz Rudolf Kunze für das Kirchenmagazin „angedacht“ bei Meer Radio. Foto: Bruns vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (r/os). „Was kommt nach dem Tod?“, fragt Pastor Marcus Buchholz. „Ich fände es schön, wenn es ein Leben nach dem Tode gäbe“, antwortet Heinz Rudolf Kunze. Der Komponist, Sänger und Schriftsteller war in dieser Woche in der Liebfrauenkirche für Musikaufnahmen und für ein Interview bei Meer Radio. Am kommenden Sonntag, 14. Juni, von 10 bis 11 Uhr ist der Talk mit Kunze bei Meer Radio auf UKW 88.0 im Kirchenmagazin „angedacht“ zu hören.

Die Aufnahmen in der Liebfrauenkirche in Neustadt machte Kunze für einen Online-Gottesdienst, der am Sonntag ab 8 Uhr digital von der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers auf ihrem Youtube-Kanal ausgespielt wird.

Ausgabe-Nr. 1109 vom 13.06.2020