Ausschuss lässt sich „Karin“ zeigen

Verkehrskoordinator Benjamin Gleue erläutert Mitgliedern des Ausschusses für Feuerschutz und allgemeine Ordnungsangelegenheiten Details rund um den Blitzeranhänger „Karin".

Neustadt (os). Von „bisher hoher Akzeptanz“ - besonders aus den Stadtteilen - berichtete Fachbereichsleiterin Annette Plein bei der Sitzung des Ausschusses für Feuerschutz und allgemeine Ordnungsangelegenheiten (F&O) in Bezug auf den mobilen Blitzeranhänger der Stadtverwaltung.

Verkehrskoordinator Benjamin Gleue hatte den Politikern nicht nur zusammengestellt, was für die Beantragung von Blitzerstandorten nötig ist, sondern führte das Gerät auch direkt vor. Dafür war es vor dem Feuerwehrhaus in der Lindenstraße aufgestellt - allerdings nicht in Betrieb, weil es dort keinen genehmigten Messpunkt gibt. Das konnten die vielen passierenden Autofahrer natürlich nicht wissen und fuhren auffallend langsam. Möglich sind Messpunkte nur, wenn aufgrund vorheriger Erhebung tatsächlich gefahrene, hohe Geschwindigkeiten nachgewiesen werden oder es sich um Unfallschwerpunkte handelt. Gefahrenpotential und Verkehrsströme spielen ebenfalls eine Rolle. Bauliche Voraussetzungen sind ebenfalls zu beachten.

Nicht gesprochen wurde öffentlich über die Auswahl der bisherigen und anstehenden weiteren Punkte. Warum etwa vor der Grundschule in Otternhagen noch nicht gemessen wurde, obwohl es dort einen genehmigten Messpunkt gibt, wurde auch nicht gefragt.

Heinz Richter (CDU) verwies auf den beschlossenen Lärmaktionsplan und das Vorhaben, zu dessen Einhaltung auch Geschwindigkeitsmessungen durchzuführen. Das will die Verwaltung berücksichtigen.

Der nach Altbürgermeisterin Karin Kirchmann benannte Blitzer-Anhänger - die Geräte des Herstellers bekommen vom Käufer wählbare Namen - kontrolliert in den kommenden Wochen wieder jeweils von Dienstag bis Sonntag am selben Standort. Ab dem 16. Juni ist erneut die Ortsdurchfahrt Schneeren vorgesehen, erlaubt sind 50 Stundenkilometer. In der 26. Kalenderwoche gibt es eine weitere Premiere: Erstmals misst das Gerät dann in Basse im Zuge der Landesstraße 193, wo ebenfalls Tempo 50 vorgesehen ist. In der Kernstadt steht der Anhänger voraussichtlich ab dem 29. Juni wieder an der Landwehr (Tempo 30 erlaubt).

