Drei auf einen Streich: Dorfgemeinschaft plant in Hagen Bauprojekte für Jung und Alt

Zwei Millionen Euro Bauvolumen sollen im Oktober 2021 stehen

Die Dorfgemeinschaft (re.) möchte sich mit Kirche und Stadt Neustadt (li.) drei Projekten annehmen.

Auf einer Übersicht hat Uwe Scheibe sie deutlich gemacht: 1. Ein Neubau mit circa zehn barrierefreien Wohnungen, 2. Sanierung und Anbau an das Gemeindehaus sowie 3. Eine übergreifende Kita-Gruppe im Pfarrhaus.

Mühlenfelder Land (tma). Die Dorfgemeinschaft Hagen hat sich vor drei Jahren mit dem Umbau eines alten Fachwerkhauses zur Krippe einen Ruf als „Baumeister“ erarbeitet, jetzt haben sich die elf Mitglieder mit Kirche und Stadt zusammengetan, um das Dorfzentrum mit gleich drei ambitionierten Projekten nachhaltig zu verändern. Gemeinsam mit Kirche und Stadt Neustadt sollen das Gemeindehaus saniert, das Pfarrhaus für eine altersübergreifenden (AÜ) Kita-Gruppe umgebaut und ein zweistöckiger Neubau mit acht bis zehn barrierefreien Wohnungen entstehen.

Bauleiter Uwe Scheibe - der schon am Fachwerk sein Können bewiesen hat - ist seit Monaten in der Vorplanung. Das neue Gemeindehaus im Besitz der Dorfgemeinschaft soll ein „multifunktionales Gebäude im Zentrum des Mühlenfelder Landes“ sein und mit der Integration einer Mensa Synergien zu umliegenden Einrichtungen wie Grundschule und Krippe bieten. Auch die AÜ-Gruppe wird bewusst in das Umfeld mit dem Neubau unter dem Motto „Wohnen im Alter“ untergebracht. „Die Kita könnte für die Senioren einkaufen“, erträumt sich Dorfgemeinschafts-Vorsitzender Frank Hahn. „Man könnte gemeinsam Tomaten anpflanzen und im Idealfall zusammen kochen.“

Die beteiligten Akteure können sogar schon zwei Förderbescheide vorweisen, die die Projekte mit jeweils 500.000 Euro unterstützen. „Dass das Vertrauen ins Mühlenfelder Land gesteckt wird, haben wir uns die letzten Jahre erarbeitet“, so Hahn. Doch dadurch gibt es auch schon eine feste Frist, wie er erklärt: „Die Bescheide müssen am 31. Oktober 2021 abgerechnet sein - dann müssen zwei Millionen Euro Bauvolumen stehen.“

Der Zeitplan ist straff, doch der Verein erntet Vertrauen. „Wir haben schon andere große Projekte geschafft“, sagt Ortsbürgermeister Heinz-Günter Jaster. „Ich habe überhaupt keine Zweifel, dass das fertiggestellt wird.“ Auch Pastor Dirk Heuer lobt die Partnerschaft und spricht der Dorfgemeinschaft das Vertrauen aus, mit den Projekten auch die Kirchenarbeit zu fördern. „Wir arbeiten gemeinwesensorientiert und sind bemüht um die Teilnahme möglichst vieler Menschen am sozialen Leben.“

Auch Superintendent Michael Hagen unterstützt das „Pilotprojekt für die zukunftsweisende Nutzung kirchlicher Räume“ und hat sich beim Landeskirchenamt dafür stark gemacht. Genau wie bei der Gemeinde vor Ort wird dort grundsätzlich der Verkauf von Land kritisch gesehen, doch inzwischen haben sich die Bedenken gelegt. Das Amt betrachte das Projekt „grundsätzlich wohlwollend“, berichtet Hagen - „alle Ampeln stehen auf Grün“. Er betont, dass man von einem privaten Investor möglicherweise mehr Geld erhalten könnte und beruhigt die Gemeindemitglieder. Man wolle „saubere Regelungen“ zur Nutzung der Räumlichkeiten finden. „Im Moment verstehen sich die Akteure gut, aber wir wissen nicht, wie das in 30 Jahren aussieht.“ Als Beweis für den Einsatz der Hagener Protestanten unterstreicht er „vier Sitzungen in Corona-Zeiten“. Die kirchliche Arbeit für den zukünftigen Hauptmieter des Gemeindehauses soll so sichergestellt werden - auch durch exklusive Räumlichkeiten wie Pfarrbüro und Archiv.

Im nächsten Schritt steht die Genehmigung der AÜ-Gruppe durch Stadt Neustadt und anschließend Landesschulbehörde an. Durch den akuten Mangel an Kita-Plätzen erhofft sich die Dorfgemeinschaft aber schnelle Verfahren.

