Mit Anstand auf Abstand - und Vorfreude auf 2021

Schützenkommandeur Dirk Frese ruft zur Zurückhaltung auf

Dieser Aufruf war für Kommandeur Dirk Frese, dessen Führungs-Premiere beim Schützenfest sich nun verschiebt, schwer zu schreiben. Foto: Seitz

Frese ruft zu maßvollem Verhalten auf, um die Infektionszahlen niedrig zu halten. Repro: (r). vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (os). Für einen langjährigen Schützenoffizier ist dieser Aufruf schwer zu schreiben gewesen: Dirk Frese, Kommandeur des Schützenfestes 2020, das ohne die Corona-Pandemie an diesem Wochenende gefeiert worden wäre, hat trotzdem einen formuliert. Im Gegensatz zu sonst werden die Neustädter aber nicht zum Feiern des traditionsreichen Volksfestes aufgerufen, egal ob als Marschierer, Spielleute, Kranzdamen oder Zuschauer - im Gegenteil.

Um die bisher erfreulich niedrigen Corona-Zahlen nicht zu gefährden, mahnt Frese zur Zurückhaltung und bittet, auf Ersatzfeierlichkeiten für das ausfallende Schützenfest zu verzichten. „Lassen Sie uns mit Anstand und Abstand durchhalten, bis wir wieder gesichert gemeinsam feiern können“, appelliert der Kommandeur an die Schützenfest-Fans.

Erste Reaktionen zeigen, dass sich offensichtlich weite Teile der Mitwirkenden entsprechend verhalten wollen. Beim Jägercorps wird noch einmal der Aufruf des Kommandeurs betont. Einige Spielleute hatten einen Autokorso angedacht, bei dem die sonst übliche Marschmusik erklingen sollte, das ist jedoch schon vor dem Appell verworfen worden.

In seinem Aufruf vermutet Schützenoffizier Dirk Frese, gleichzeitig Hauptmann der 3. Kompanie, dass Neustadt vielleicht auch deshalb vergleichsweise gut dasteht, „weil sich die große Mehrheit der Neustädterinnen und Neustädter an diese Auflagen gehalten und so einen entscheiden Anteil zu den niedrigen Infektionszahlen beigetragen hat.“

Frese wäre dem üblichen Turnus nach in diesem Jahr erstmals Kommandeur des Schützenfestes gewesen. Ob sich der Wechsel zwischen den Kompanien verschiebt ist noch offfen.

