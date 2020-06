Stadt setzt Ausweisung von Tempo-30-Zonen fort

10.000 Euro pro Jahr - Ortschaften sollen folgen

Neustadt (dgs). „Ein Schelm, wer Böses dabei denkt“, schreibt Oliver Weidemann an die Neustädter Zeitung und weist in seiner Mail auf die Umwandlung weiter Teile des Stadtgebiets zur Tempo-30-Zone hin. Als Beispiel führt er das Wohngebiet Silbernkamp an. „Insbesondere im Falle der Röntgenstraße und der Albert-Schweitzer-Straße sind ja auch die angrenzenden Straßen betroffen“, gibt Weidemann zu bedenken. Er habe den Eindruck, als ob „hier heimlich, still und leise“ das ganze Stadtgebiet zur Tempo-30-Zone umgebaut werden solle, so Weidemann weiter.

Gerade mit Blick auf die Anschaffung eines Blitzer-Anhängers durch die Stadt und die bundesweite Verschärfung des Bußgeldkatalogs befürchtet der Neustädter nun vermehrt einnahmeträchtige Einsätze des Blitzers.

Diesen Verdacht will der städtische Verkehrskoordinator Benjamin Gleue so auf keinen Fall gelten lassen. „Das ist völlig losgelöst davon“, betont er. Die Verwaltung verfolge hier vielmehr mittelfristig das Ziel, die Geschwindigkeitsregelungen im gesamten Stadtgebiet einheitlicher zu gestalten und somit die geltenden Verkehrsregeln nachvollziehbarer zu machen, erklärt Gleue. Bis 2023 stehen für solche Maßnahmen im gesamten Stadtgebiet 10.000 Euro pro Jahr zu Verfügung.

In der Kernstadt soll auf das Gebiet Südost mit Marschstraße, Albert-Schweitzer-Straße, Bunsenstraße als nächstes die Landwehr Süd mit der Hans-Böckler-Straße und „Im kühlen Grunde“ folgen. Anschließend ist der Große Weg mit Goethestraße und Rundeel an der Reihe.

Auch in den Stadtteilen sollen entsprechende Zonen entstehen. Wenn alle Ortsräte ihre Vorschläge eingebracht haben, wird über die Reihenfolge entschieden. Bordenau, Eilvese, Mardorf, Schneeren, Suttorf und Poggenhagen seien bereits flächendeckend als Tempo-30-Zone ausgewiesen, sagt Gleue.

